Британская разведка: Сопротивление Мариуполя создает проблемы для российских сил по всем направлениям

Устойчивое сопротивление защитников Мариуполя создает проблемы для российских войск по всем оперативным направлениям.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении британской разведки к утру 18 апреля.

"Российское командование беспокоится по поводу того, сколько времени нужно на взятие Мариуполя. Решительное сопротивление украинцев стало серьезным испытанием для российских сил и оттягивает на себя личный состав и вооружение, замедляя наступление РФ в других местах", - отмечают в нем.

Разведка отмечает, что методы действия Кремля в Мариуполе, с обстрелами гражданской инфраструктуры и жилых зданий, повторяют то, что российские военные делали в Сирии и во Второй чеченской войне - "несмотря на заявления Минобороны РФ от 24 февраля, что Россия не будет наносить удары по городам и гражданскому населению".

The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 18 April 2022



