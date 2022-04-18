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Британская разведка: Сопротивление Мариуполя создает проблемы для российских сил по всем направлениям

"Европейская правда"Понедельник, 18 апреля 2022, 14:00
UK Ministry of Defence

Устойчивое сопротивление защитников Мариуполя создает проблемы для российских войск по всем оперативным направлениям.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении британской разведки к утру 18 апреля.

"Российское командование беспокоится по поводу того, сколько времени нужно на взятие Мариуполя. Решительное сопротивление украинцев стало серьезным испытанием для российских сил и оттягивает на себя личный состав и вооружение, замедляя наступление РФ в других местах", - отмечают в нем.

Разведка отмечает, что методы действия Кремля в Мариуполе, с обстрелами гражданской инфраструктуры и жилых зданий, повторяют то, что российские военные делали в Сирии и во Второй чеченской войне - "несмотря на заявления Минобороны РФ от 24 февраля, что Россия не будет наносить удары по городам и гражданскому населению".

В Пентагоне ранее объясняли, что России Мариуполь нужен из-за его стратегического расположения - контроль над городом обеспечил бы беспрепятственный доступ по суше между Донбассом и Крымом.

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Как сообщалось, в НАТО считают, что вторая стадия войны в Украине будет сосредоточена на востоке и юге, будет иметь более широкий фронт и будет более кровавой.

Темы: МариупольвойнаРосcияВеликобритания
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