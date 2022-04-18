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Британская разведка: Сопротивление Мариуполя создает проблемы для российских сил по всем направлениям

"Европейская правда"Понедельник, 18 апреля 2022, 14:00
Британская разведка: Сопротивление Мариуполя создает проблемы для российских сил по всем направлениям
UK Ministry of Defence

Устойчивое сопротивление защитников Мариуполя создает проблемы для российских войск по всем оперативным направлениям.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении британской разведки к утру 18 апреля.

"Российское командование беспокоится по поводу того, сколько времени нужно на взятие Мариуполя. Решительное сопротивление украинцев стало серьезным испытанием для российских сил и оттягивает на себя личный состав и вооружение, замедляя наступление РФ в других местах", - отмечают в нем.

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Разведка отмечает, что методы действия Кремля в Мариуполе, с обстрелами гражданской инфраструктуры и жилых зданий, повторяют то, что российские военные делали в Сирии и во Второй чеченской войне - "несмотря на заявления Минобороны РФ от 24 февраля, что Россия не будет наносить удары по городам и гражданскому населению".

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В Пентагоне ранее объясняли, что России Мариуполь нужен из-за его стратегического расположения - контроль над городом обеспечил бы беспрепятственный доступ по суше между Донбассом и Крымом.

Как сообщалось, в НАТО считают, что вторая стадия войны в Украине будет сосредоточена на востоке и юге, будет иметь более широкий фронт и будет более кровавой.

Темы: МариупольвойнаРосcияВеликобритания
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