Росіяни взяли під контроль Кремінну, йдуть вуличні бої – Гайдай

Результати російських обстрілів на Луганщині. Фото з Facebook Гайдая

Російські окупанти взяли під контроль місто Кремінна Луганської області – там тривають вуличні бої, евакуація наразі неможлива.

Джерело: голова Луганської обласної військової адмінісарції Сергій Гайдай в ефірі Белсату і у Facebook

Пряма мова Гайдая: "На сьогодні найгарячіша точка, крім Попасної, де вже півтора місяці гаряче, це н.п. Кремінна – там вже всередині йдуть бої. Туди вже зайшла російська армія, величезна кількість техніки. От найгарячіша точка зараз там.

Ми дуже просили людей виїхати, планували виїзди такими лісовими шляхами, щоб вони не попали під обстріли, але за ніч все змінилось".

Деталі: За словами Гайдая, ворог зумів пробитися до Кремінної вночі, але закріпитися там не зміг. Через це окупанти почали обстрілювати місто.

У Кремінній ворог поцілив у 7 житлових будинків та у спортивну перлину міста – фізкультурний центр "Олімп", де виникла пожежа на площі 2400 кв.м.

За словами Гайдая, на місці вже посилено працюють рятувальники, оскільки поряд з центром знаходиться ліс.

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Результати російських обстрілів на Луганщині Фото з Facebook Гайдая

Голова області не зміг відповісти на запитання, скільки цивільних перебуває наразі у гарячих точках. Він пояснив, що там, де йдуть бої всередині міста, просто нереально під’їхати і з’ясувати, скільки людей ховається по підвалах і у сховищах.

У Кремінській громаді, за його словами, залишилося близько 3,5 тисячі людей.

Гайдай підкреслив, що наразі можлива евакуація з Сєвєродонецька, Лисичанська, Попасної, Гірського та Рубіжного.

Він закликав мешканців подбати про своїх дітей і виїхати.