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Росіяни взяли під контроль Кремінну, йдуть вуличні бої – Гайдай

Ірина БалачукПонеділок, 18 квітня 2022, 09:54
Росіяни взяли під контроль Кремінну, йдуть вуличні бої – Гайдай
Результати російських обстрілів на Луганщині. Фото з Facebook Гайдая

Російські окупанти взяли під контроль місто Кремінна Луганської області – там тривають вуличні бої, евакуація наразі неможлива.

Джерело: голова Луганської обласної військової адмінісарції Сергій Гайдай в ефірі Белсату і у Facebook

Пряма мова Гайдая: "На сьогодні найгарячіша точка, крім Попасної, де вже півтора місяці гаряче, це н.п. Кремінна – там вже всередині йдуть бої. Туди вже зайшла російська армія, величезна кількість техніки. От найгарячіша точка зараз там.

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Ми дуже просили людей виїхати, планували виїзди такими лісовими шляхами, щоб вони не попали під обстріли, але за ніч все змінилось".  

Деталі: За словами Гайдая, ворог зумів пробитися до Кремінної вночі, але закріпитися там не зміг. Через це окупанти почали обстрілювати місто.  

У Кремінній ворог поцілив у 7 житлових будинків та у спортивну перлину міста – фізкультурний центр "Олімп", де виникла пожежа на площі 2400 кв.м.

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За словами Гайдая, на місці вже посилено працюють рятувальники, оскільки поряд з центром знаходиться ліс. 

 

Результати російських обстрілів на Луганщині

Фото з Facebook Гайдая

Голова області не зміг відповісти на запитання, скільки цивільних перебуває наразі у гарячих точках. Він пояснив, що там, де йдуть бої всередині міста, просто нереально під’їхати і з’ясувати, скільки людей ховається по підвалах і у сховищах.

У Кремінській громаді, за його словами, залишилося близько 3,5 тисячі людей.

Гайдай підкреслив, що наразі можлива евакуація з Сєвєродонецька, Лисичанська, Попасної, Гірського та Рубіжного.

Він закликав мешканців подбати про своїх дітей і виїхати.

Теми: Луганська областьвійна
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