Россияне взяли под контроль Кременную, идут уличные бои – Гайдай

Результаты российских обстрелов в Луганской области. Фото с Facebook Гайдая

Российские оккупанты взяли под контроль город Кременная Луганской области – там продолжаются уличные бои, эвакуация сейчас невозможна.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире Белсата и в Facebook

Прямая речь Гайдая: "На сегодняшний день самая горячая точка, кроме Попасной, где уже полтора месяца горячо, это н.п. Кременная – там уже внутри идут бои. Туда уже зашла российская армия, огромное количество техники. Вот самая горячая точка сейчас там.

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Мы очень просили людей уехать, планировали выезды такими лесными тропами, чтобы они не попали под обстрелы, но за ночь все поменялось".

Детали: По словам Гайдая, враг сумел пробиться в Кременную ночью, но закрепиться там не смог. Из-за этого оккупанты начали обстреливать город.

В Кременной враг попал в 7 жилых домов и в спортивную жемчужину города – физкультурный центр "Олимп", где возник пожар на площади 2400 кв.м.

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По словам Гайдая, на месте уже усиленно работают спасатели, поскольку рядом с центром находится лес.

Результаты российских обстрелов в Луганской области Фото с Facebook Гайдая

Глава области затруднился ответить на вопрос, сколько гражданских находится в горячих точках.

Он объяснил, что там, где идут бои внутри города, просто нереально подъехать и выяснить, сколько людей прячется по подвалам и в укрытиях.

В Кременской общине, по его словам, осталось около 3,5 тысяч человек.

Гайдай подчеркнул, что возможна эвакуация из Северодонецка, Лисичанска, Попасной, Горского и Рубежного.

Он призвал жителей позаботиться о своих детях и уехать.