Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне взяли под контроль Кременную, идут уличные бои – Гайдай

Ирина БалачукПонедельник, 18 апреля 2022, 09:54
Россияне взяли под контроль Кременную, идут уличные бои – Гайдай
Результаты российских обстрелов в Луганской области. Фото с Facebook Гайдая

Российские оккупанты взяли под контроль город Кременная Луганской области – там продолжаются уличные бои, эвакуация сейчас невозможна.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире Белсата и в Facebook

Прямая речь Гайдая: "На сегодняшний день самая горячая точка, кроме Попасной, где уже полтора месяца горячо, это н.п. Кременная – там уже внутри идут бои. Туда уже зашла российская армия, огромное количество техники. Вот самая горячая точка сейчас там.

Реклама:

Мы очень просили людей уехать, планировали выезды такими лесными тропами, чтобы они не попали под обстрелы, но за ночь все поменялось".

Детали: По словам Гайдая, враг сумел пробиться в Кременную ночью, но закрепиться там не смог. Из-за этого оккупанты начали обстреливать город.

В Кременной враг попал в 7 жилых домов и в спортивную жемчужину города – физкультурный центр "Олимп", где возник пожар на площади 2400 кв.м.

ВИДЕО ДНЯ

По словам Гайдая, на месте уже усиленно работают спасатели, поскольку рядом с центром находится лес. 

 

Результаты российских обстрелов в Луганской области

Фото с Facebook Гайдая

Глава области затруднился ответить на вопрос, сколько гражданских находится в горячих точках.

Он объяснил, что там, где идут бои внутри города, просто нереально подъехать и выяснить, сколько людей прячется по подвалам и в укрытиях.

В Кременской общине, по его словам, осталось около 3,5 тысяч человек.

Гайдай подчеркнул, что возможна эвакуация из Северодонецка, Лисичанска, Попасной, Горского и Рубежного.

Он призвал жителей позаботиться о своих детях и уехать.

Темы: Луганская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

Все новости...
Луганская область
В Москве оставили в силе "приговор" украинскому правозащитнику о 13 годах колонии
На Луганщине оккупанты планируют до 1 октября паспортизировать всех подростков – ЦНС
СБУ установила 15 коллаборантов, которые готовят псевдовыборы в Луганской области
Последние новости
14:45
Минцифры запустило закрытое тестирование программы электронной регистрации бизнеса иностранцами
14:37
Как в конце марта: в Киеве зафиксировали новый температурный рекорд
14:28
Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем
14:22
Финансирование театров в Харькове в следующем году сократится вдвое – ОВА
14:21
Погода как в марте: в Киеве зафиксировали температурный рекорд
14:14
В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию
14:10
В Сухопутных войсках сообщили, как можно выбрать конкретную бригаду и профессию для службы
13:59
"Мой позывной – Вера". История капеллана и волонтерки Людмилы Марфин
13:53
Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы
13:48
На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев
Все новости...
Реклама: