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Россияне взяли под контроль Кременную, идут уличные бои – Гайдай

Ирина БалачукПонедельник, 18 апреля 2022, 09:54
Результаты российских обстрелов в Луганской области. Фото с Facebook Гайдая

Российские оккупанты взяли под контроль город Кременная Луганской области – там продолжаются уличные бои, эвакуация сейчас невозможна.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире Белсата и в Facebook

Прямая речь Гайдая: "На сегодняшний день самая горячая точка, кроме Попасной, где уже полтора месяца горячо, это н.п. Кременная – там уже внутри идут бои. Туда уже зашла российская армия, огромное количество техники. Вот самая горячая точка сейчас там.

Мы очень просили людей уехать, планировали выезды такими лесными тропами, чтобы они не попали под обстрелы, но за ночь все поменялось".

Детали: По словам Гайдая, враг сумел пробиться в Кременную ночью, но закрепиться там не смог. Из-за этого оккупанты начали обстреливать город.

В Кременной враг попал в 7 жилых домов и в спортивную жемчужину города – физкультурный центр "Олимп", где возник пожар на площади 2400 кв.м.

По словам Гайдая, на месте уже усиленно работают спасатели, поскольку рядом с центром находится лес. 

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Результаты российских обстрелов в Луганской области

Фото с Facebook Гайдая

Глава области затруднился ответить на вопрос, сколько гражданских находится в горячих точках.

Он объяснил, что там, где идут бои внутри города, просто нереально подъехать и выяснить, сколько людей прячется по подвалам и в укрытиях.

В Кременской общине, по его словам, осталось около 3,5 тысяч человек.

Гайдай подчеркнул, что возможна эвакуация из Северодонецка, Лисичанска, Попасной, Горского и Рубежного.

Он призвал жителей позаботиться о своих детях и уехать.

Темы: Луганская областьвойна
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