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Росіяни на війні втратили 20,6 тисяч вояк та майже 800 танків – Генштаб

Роман ПетренкоПонеділок, 18 квітня 2022, 10:48
ФОТО КОМАНДУВАННЯ "ПІВНІЧ"

Російські окупаційні війська втратили 20600 людей та 790 танків від початку війни в Україні.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.04:

  • особового складу – близько 20600 осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 790 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 2041 од,
  • артилерійських систем – 381 од,
  • РСЗВ /- 130 од,
  • засоби ППО - 67 од,
  • літаків – 167 од,
  • гелікоптерів – 147 од,
  • автомобільної техніки - 1487 од,
  • кораблі /катери - 8 од,
  • цистерн з ПММ - 76,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 155.
  • Спеціальна техніка - 27.
  • Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

Дані уточнюються.

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