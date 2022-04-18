Росіяни на війні втратили 20,6 тисяч вояк та майже 800 танків – Генштаб
Понеділок, 18 квітня 2022, 10:48
Російські окупаційні війська втратили 20600 людей та 790 танків від початку війни в Україні.
Джерело: Генштаб
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.04:
- особового складу – близько 20600 осіб ліквідовано,
- танків ‒ 790 од,
- бойових броньованих машин ‒ 2041 од,
- артилерійських систем – 381 од,
- РСЗВ /- 130 од,
- засоби ППО - 67 од,
- літаків – 167 од,
- гелікоптерів – 147 од,
- автомобільної техніки - 1487 од,
- кораблі /катери - 8 од,
- цистерн з ПММ - 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 155.
- Спеціальна техніка - 27.
- Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
Дані уточнюються.
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