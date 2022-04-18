Россияне на войне потеряли 20,6 тысячи вояк и почти 800 танков – Генштаб

Российские оккупационные войска потеряли 20 600 человек и 790 танков с начала войны в Украине.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 18.04:

Реклама:

личного состава – около 20600 человек ликвидировано,

танков ‒ 790 ед,

боевых бронированных машин – 2041 ед,

артиллерийских систем – 381 ед,

РСЗО /- 130 ед,

средства ПВО - 67 ед,

самолетов – 167 ед,

вертолетов – 147 ед,

автомобильной техники - 1487 ед,

корабли/катера - 8 ед,

цистерн с ГСМ – 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 155.

Специальная техника – 27.

Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Данные уточняются.