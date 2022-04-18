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Россияне на войне потеряли 20,6 тысячи вояк и почти 800 танков – Генштаб

Роман ПетренкоПонедельник, 18 апреля 2022, 10:48
Россияне на войне потеряли 20,6 тысячи вояк и почти 800 танков – Генштаб
ФОТО командования "ПІВНІЧ"

Российские оккупационные войска потеряли 20 600 человек и 790 танков с начала войны в Украине.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 18.04:

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  • личного состава – около 20600 человек ликвидировано,
  • танков ‒ 790 ед,
  • боевых бронированных машин – 2041 ед,
  • артиллерийских систем – 381 ед,
  • РСЗО /- 130 ед,
  • средства ПВО - 67 ед,
  • самолетов – 167 ед,
  • вертолетов – 147 ед,
  • автомобильной техники - 1487 ед,
  • корабли/катера - 8 ед,
  • цистерн с ГСМ – 76,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 155.
  • Специальная техника – 27.
  • Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Данные уточняются.

Темы: войнаРосcия
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