Россияне на войне потеряли 20,6 тысячи вояк и почти 800 танков – Генштаб
Понедельник, 18 апреля 2022, 10:48
Российские оккупационные войска потеряли 20 600 человек и 790 танков с начала войны в Украине.
Источник: Генштаб
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 18.04:
- личного состава – около 20600 человек ликвидировано,
- танков ‒ 790 ед,
- боевых бронированных машин – 2041 ед,
- артиллерийских систем – 381 ед,
- РСЗО /- 130 ед,
- средства ПВО - 67 ед,
- самолетов – 167 ед,
- вертолетов – 147 ед,
- автомобильной техники - 1487 ед,
- корабли/катера - 8 ед,
- цистерн с ГСМ – 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 155.
- Специальная техника – 27.
- Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
Данные уточняются.
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