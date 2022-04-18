Через обстріли росіян "зелені" коридори у понеділок не відкриються
У понеділок 18 квітня гуманітарні коридори в Україні не запрацюють.
Джерело: віцепрем'єр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук
Пряма мова: На сьогодні 18 квітня на жаль, гуманітарних коридорів не буде".
Деталі: За словами міністерки, напередодні велися довгі та складні перемовини по коридорах з Маріуполя, Бердянська, Токмака, Енергодара. Також працювали над коридорами з Херсонської області (Нововоронцовка, Осокорівка, Миролюбівка, Нововознесенське, Високопілля). Звісно, перемовини йшли також про коридори з міст Луганської області: Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Попасна та смт Нижнє.
Однак, у порушення міжнародного гуманітарного права, російські окупанти не припиняють блокування та обстріли гуманітарних маршрутів, наголошує Верещук.
Тому, з міркувань безпеки, було прийнято рішення у понеділок не відкривати гуманітарні коридори.
Міністр додала, що влада докладатиме всіх зусиль, щоб гуманітарні коридори запрацювали знов якнайшвидше.