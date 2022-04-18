Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Из-за обстрелов россиян "зеленые" коридоры в понедельник не откроются

Валентина РоманенкоПонедельник, 18 апреля 2022, 11:43
Из-за обстрелов россиян зеленые коридоры в понедельник не откроются
эвакуационные автобусы. иллюстративное фото

В понедельник 18 апреля гуманитарные коридоры в Украине не заработают.

Источник: вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук

Прямая речь: На сегодняшний день 18 апреля к сожалению, гуманитарных коридоров не будет".

Реклама:

Детали: По словам министра, накануне велись долгие и сложные переговоры по коридорам из Мариуполя, Бердянска, Токмака, Энергодара. Также работали над коридорами из Херсонской области (Нововоронцовка, Осокоровка, Миролюбовка, Нововознесенское, Высокополье). Конечно, переговоры шли также о коридорах из Луганской области: Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Попасная и пгт Нижнее.

Однако, в нарушение международного гуманитарного права, российские оккупанты не прекращают блокировку и обстрелы гуманитарных маршрутов, отмечает Верещук.

Поэтому из соображений безопасности было принято решение в понедельник не открывать гуманитарные коридоры.

ВИДЕО ДНЯ

Министр добавила, что власти будут прилагать все усилия, чтобы гуманитарные коридоры заработали снова как можно скорее.

Темы: эвакуациявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

Все новости...
эвакуация
"Киць, пожалуйста, поехали, пока есть возможность". Как гражданские решаются во второй раз выезжать из-под Купянска
Почти 1500 человек уже эвакуировали из Купянского района
Минреинтеграции объявило принудительную эвакуацию детей из 5 населенных пунктов на Запорожье
Последние новости
14:45
Минцифры запустило закрытое тестирование программы электронной регистрации бизнеса иностранцами
14:37
Как в конце марта: в Киеве зафиксировали новый температурный рекорд
14:28
Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем
14:22
Финансирование театров в Харькове в следующем году сократится вдвое – ОВА
14:21
Погода как в марте: в Киеве зафиксировали температурный рекорд
14:14
В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию
14:10
В Сухопутных войсках сообщили, как можно выбрать конкретную бригаду и профессию для службы
13:59
"Мой позывной – Вера". История капеллана и волонтерки Людмилы Марфин
13:53
Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы
13:48
На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев
Все новости...
Реклама: