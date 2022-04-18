Из-за обстрелов россиян "зеленые" коридоры в понедельник не откроются

В понедельник 18 апреля гуманитарные коридоры в Украине не заработают.

Источник: вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук

Прямая речь: На сегодняшний день 18 апреля к сожалению, гуманитарных коридоров не будет".

Детали: По словам министра, накануне велись долгие и сложные переговоры по коридорам из Мариуполя, Бердянска, Токмака, Энергодара. Также работали над коридорами из Херсонской области (Нововоронцовка, Осокоровка, Миролюбовка, Нововознесенское, Высокополье). Конечно, переговоры шли также о коридорах из Луганской области: Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Попасная и пгт Нижнее.

Однако, в нарушение международного гуманитарного права, российские оккупанты не прекращают блокировку и обстрелы гуманитарных маршрутов, отмечает Верещук.

Поэтому из соображений безопасности было принято решение в понедельник не открывать гуманитарные коридоры.

Министр добавила, что власти будут прилагать все усилия, чтобы гуманитарные коридоры заработали снова как можно скорее.