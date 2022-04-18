Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Из-за обстрелов россиян "зеленые" коридоры в понедельник не откроются

Валентина РоманенкоПонедельник, 18 апреля 2022, 11:43
эвакуационные автобусы. иллюстративное фото

В понедельник 18 апреля гуманитарные коридоры в Украине не заработают.

Источник: вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук

Прямая речь: На сегодняшний день 18 апреля к сожалению, гуманитарных коридоров не будет".

Детали: По словам министра, накануне велись долгие и сложные переговоры по коридорам из Мариуполя, Бердянска, Токмака, Энергодара. Также работали над коридорами из Херсонской области (Нововоронцовка, Осокоровка, Миролюбовка, Нововознесенское, Высокополье). Конечно, переговоры шли также о коридорах из Луганской области: Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Попасная и пгт Нижнее.

Однако, в нарушение международного гуманитарного права, российские оккупанты не прекращают блокировку и обстрелы гуманитарных маршрутов, отмечает Верещук.

Поэтому из соображений безопасности было принято решение в понедельник не открывать гуманитарные коридоры.

Министр добавила, что власти будут прилагать все усилия, чтобы гуманитарные коридоры заработали снова как можно скорее.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: эвакуациявойна
Главное сегодня

США пригрозили Китаю последствиями за помощь России

На Харьковщине враг разворачивает дополнительные зенитные ракетные дивизионы – сводка штаба

Байден и Макрон созывают мировых лидеров из-за нового наступления России – СМИ

Мэр Херсона просит объяснить, как местным властям работать в оккупации

Пентагон опровергает информацию РФ о сбитом украинском самолете с оружием

Украинцы и дальше смогут выезжать в ЕС по внутреннему паспорту – решение ГПСУ

Все новости...
эвакуация
График эвакуационных поездов на 18 апреля
На Луганщине людей призывают эвакуироваться, пока есть шанс: Эта неделя может многое решить
Об эвакуации не договорились, Киев просит спецкоридор для вывоза раненых из Мариуполя
Последние новости
09:42
видеоВ Мариуполе россияне бьют не только по "Азовстали", но и по жилому сектору – советник мэра
09:42
Зеленский назвал приоритеты для экономики после войны
09:32
Глава Луганской ОВА: Времени на размышления нет – выезжайте, или убьют
09:26
Гуманитарных коридоров не будет третий день подряд
09:03
Нападение России на Украину: количество раненых детей выросло до 367
08:53
фото, видеоРегионы: в Николаеве от обстрела загорелся дом, тяжелые бои на востоке Украины
08:30
Днепропетровщина: оккупанты снова обстреляли из "Градов" Криворожский район
08:25
Российские войска уничтожили еще 12 домов в Луганской области, больше всего – в Кременной
07:46
У Пентагона нет информации, что РФ уничтожила какую-то из партий помощи для Украины
07:35
Япония передаст Украине костюмы химзащиты и дроны
Все новости...