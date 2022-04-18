У Стамбулі прогримів потужний вибух
Понеділок, 18 квітня 2022, 11:45
У стамбульському районі Бейоглу зранку в понеділок пролунав потужний вибух.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Yeni Safak.
Вибух стався у підземних кабельних спорудах, через що в повітря злетіла кришка каналізаційного люка.
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У зв’язку з задимленням і в якості запобіжного заходу мешканців кількох будівель евакуювали.
На місці працюють пожежники, медики і поліція.
Постраждалих в результаті інциденту немає.
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Що стало причиною вибуху наразі невідомо.