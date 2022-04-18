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У Стамбулі прогримів потужний вибух

"Європейська правда"Понеділок, 18 квітня 2022, 11:45

У стамбульському районі Бейоглу зранку в понеділок пролунав потужний вибух.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Yeni Safak.

Вибух стався у підземних кабельних спорудах, через що в повітря злетіла кришка каналізаційного люка.

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У зв’язку з задимленням і в якості запобіжного заходу мешканців кількох будівель евакуювали.

На місці працюють пожежники, медики і поліція.

Постраждалих в результаті інциденту немає.

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Що стало причиною вибуху наразі невідомо.



Теми: Туреччинавибух
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