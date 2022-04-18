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В Стамбуле прогремел мощный взрыв

"Европейская правда"Понедельник, 18 апреля 2022, 11:45

В стамбульском районе Бейоглу с утра в понедельник раздался мощный взрыв.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Yeni Safak.

Взрыв произошел в подземных кабельных коммуникациях, из-за чего в воздух взлетела крышка канализационного люка.

В связи с задымлением и в качестве меры предосторожности жителей нескольких зданий эвакуировали.

На месте работают пожарные, медики и полиция.

Пострадавших в результате инцидента нет.

Что стало причиной взрыва, неизвестно.

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Темы: Турциявзрыв
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