В Стамбуле прогремел мощный взрыв
Понедельник, 18 апреля 2022, 11:45
В стамбульском районе Бейоглу с утра в понедельник раздался мощный взрыв.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Yeni Safak.
Взрыв произошел в подземных кабельных коммуникациях, из-за чего в воздух взлетела крышка канализационного люка.
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В связи с задымлением и в качестве меры предосторожности жителей нескольких зданий эвакуировали.
На месте работают пожарные, медики и полиция.
Пострадавших в результате инцидента нет.
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Что стало причиной взрыва, неизвестно.