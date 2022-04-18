Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Стамбуле прогремел мощный взрыв

"Европейская правда"Понедельник, 18 апреля 2022, 11:45

В стамбульском районе Бейоглу с утра в понедельник раздался мощный взрыв.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Yeni Safak.

Взрыв произошел в подземных кабельных коммуникациях, из-за чего в воздух взлетела крышка канализационного люка.

Реклама:

В связи с задымлением и в качестве меры предосторожности жителей нескольких зданий эвакуировали.

На месте работают пожарные, медики и полиция.

Пострадавших в результате инцидента нет.

ВИДЕО ДНЯ

Что стало причиной взрыва, неизвестно.

Темы: Турциявзрыв
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

Все новости...
Турция
Стало известно, когда Эрдоган приедет к Путину – Bloomberg
В Киев прибыл министр иностранных дел Турции
Турецкая компания подарила ГУРовцам "Байрактар" ко Дню Независимости
Последние новости
14:45
Минцифры запустило закрытое тестирование программы электронной регистрации бизнеса иностранцами
14:37
Как в конце марта: в Киеве зафиксировали новый температурный рекорд
14:28
Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем
14:22
Финансирование театров в Харькове в следующем году сократится вдвое – ОВА
14:21
Погода как в марте: в Киеве зафиксировали температурный рекорд
14:14
В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию
14:10
В Сухопутных войсках сообщили, как можно выбрать конкретную бригаду и профессию для службы
13:59
"Мой позывной – Вера". История капеллана и волонтерки Людмилы Марфин
13:53
Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы
13:48
На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев
Все новости...
Реклама: