В Стамбуле прогремел мощный взрыв

В стамбульском районе Бейоглу с утра в понедельник раздался мощный взрыв.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Yeni Safak.

Взрыв произошел в подземных кабельных коммуникациях, из-за чего в воздух взлетела крышка канализационного люка.

В связи с задымлением и в качестве меры предосторожности жителей нескольких зданий эвакуировали.

На месте работают пожарные, медики и полиция.

Пострадавших в результате инцидента нет.

Что стало причиной взрыва, неизвестно.