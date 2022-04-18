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"Мобільність" закордонного паспорта українця зросла після початку війни

Олена РощінаПонеділок, 18 квітня 2022, 12:09

Український закордонний паспорт в міжнародному рейтингу Індексу паспортів від компанії Henley&Partners піднявся на одну сходинку – до 34-ої позиції зі 112-ти.

Джерело: The Henley Passport Index: Q2 2022 Global Ranking, "Укрінформ"

Деталі: Із українським закордонним паспортом можна без віз або з візою після прибуття потрапити у 143 країни.

На першому місці у рейтингу перебувають Японія та Сінгапур (192 країни). 

Другу сходинку посідають Німеччина та Південна Корея, чиї громадяни можуть відвідати 190 країн без віз або з візою після прибуття.

Трійку замикають Фінляндія, Італія, Люксембург та Іспанія (189 країн).

На 112-му й останньому місці розташований Афганістан (26 країн).

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У січні 2022 року український закордонний паспорт залишався на 35-ій позиції зі 111-ти у міжнародному рейтингу Індексу паспортів від компанії Henley&Partners.

Довідка: Індекс паспортів Henley&Partners щоквартально аналізує візові правила 227 країн і територій світу, ранжируючи їх за кількістю країн безвізового в'їзду. Позиція країни в рейтингу визначається кількістю країн, у які її громадяни можуть в'їжджати без попереднього оформлення віз (без візи або з візою після прибуття). 

Паспорти усіх розглянутих країн є біометричними.

Теми: паспортУкраїнасвітрейтинг України
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