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"Мобильность" загранпаспорта украинца выросла после начала войны

Елена РощинаПонедельник, 18 апреля 2022, 12:09

Украинский загранпаспорт в международном рейтинге Индекса паспортов от компании Henley&Partners поднялся на одну строчку – до 34-й позиции из 112-ти.

Источник: The Henley Passport Index: Q2 2022 Global Ranking, "Укринформ"

Детали: С украинским загранпаспортом можно без виз или с визой по прибытии попасть в 143 страны.

На первом месте в рейтинге находятся Япония и Сингапур (192 страны).

Вторую строчку занимают Германия и Южная Корея, чьи граждане могут посетить 190 стран без виз или с визой по прибытии.

Тройку замыкают Финляндия, Италия, Люксембург и Испания (189 стран).

На 112-м и последнем месте расположен Афганистан (26 стран).

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В январе 2022 года украинский загранпаспорт оставался на 35-й позиции среди 111 в международном рейтинге Индекса паспортов от компании Henley&Partners.

Справка: Индекс паспортов Henley&Partners ежеквартально анализирует визовые правила 227 стран и территорий мира, ранжируя их по количеству стран безвизового въезда. Позиция страны в рейтинге определяется количеством стран, в которые ее граждане могут въезжать без предварительного оформления виз (без визы или с визой по прибытии).

Паспорта всех рассматриваемых стран биометрические.

Темы: паспорт Украинамиррейтинг Украины
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