"Справа ортопедів": у Білорусі затримали 35 медиків, у тому числі "лікаря Лукашенка"

У Білорусі набирає обертів "справа лікарів-ортопедів", затримали зокрема лікаря, який обстежував самопроголошеного президента РБ Олександра Лукашенка.

Джерело: "Радыё Свабода", держінформагентство РБ "БелТА"

Деталі: Ортопеди проходять за статтею 430 КК РБ "Отримання хабара", а кримінальна справа пов'язана з поставкою ендопротезів.

Кількість затриманих на даний момент – 35 осіб.

18 квітня Лукашенко заслухав доповідь міністра охорони здоров'я Дмитра Піневича, генерального прокурора Андрія Шведа та голови Комітету державної безпеки Івана Тертеля.

Це перше визнання владою масових арештів медиків майже через місяць після перших випадків, зазначає "Радыё Свобода". Лукашенко назвав арешти "операцією"

Пряма мова: "Я дуже добре знаю хід цієї операції: контролював. Це не сьогодні, не вчора почалося. Я міністра охорони здоров'я про це попередив. Але на сьогодні 35 людей (затримано). І впевнений (мене ніхто в цьому не переконає), що це не всі ті, хто має там сидіти поруч із ними.

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Не просто підказували людям, що лежать на операційному столі, які імпортні ортопедичні запчастини їм у тіло вставити, а пристойно від іноземців отримували хабарі. У деяких по 300 тисяч, по 650 тисяч євро під час обшуків виявили тільки вдома.

Хотілося б сьогодні у присутності нашого головного охоронця закону генерального прокурора визначитися, що ми робитимемо з цими людьми. Я знаю ваші звернення з проханням взяти їх на поруки. Не пробачити, а взяти на поруки після того, як вони компенсують величезні збитки державі. Направити їх, на вашу думку, в якусь структуру для роботи. Звичайно, за спеціальністю. Сумно, що туди потрапив і "лікар президента", який не раз і президента обстежував. Я засмучений цим фактом, але закон є закон - він єдиний для всіх...

Перше питання: що ми робитимемо з цією півсотнею людей, які були викриті в корупції, які брали від шахраїв іноземного розливу та наших, які представляли тут німецькі та інші компанії і які ділили ці гроші... Сьогодні спробуємо прийняти рішення щодо цього факту" .

Деталі: Перші затримання лікарів сталися 26 березня. 13 квітня з'явилася інформація щодо затримання ще трьох людей.

Раніше в бесіді зі "Свабодою" координатор Білоруського фонду медичної солідарності Рустам Айзатулін назвав дії силовиків "заздрістю та показною діяльністю, спрямованою на те, щоб показати, що силовий блок у Білорусі, як і раніше, потрібен".

"Раптом чомусь усі ортопеди-травматологи в Білорусі виявилися продажними та негідниками, хоча до цього призвела система закупівель МОЗ", - додав Айзатулін.