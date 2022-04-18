"Дело ортопедов": в Беларуси задержаны 35 медиков, в том числе "врач Лукашенко"

В Беларуси набирает обороты "дело врачей-ортопедов", задержан в том числе врач, обследоваший самопровозглашенного президента РБ Александра Лукашенко.

Источник: "Радыё Свабода", госинформагентство РБ "БелТА"

Детали: Ортопеды проходят по статье 430 УК РБ "Получение взятки", а само дело связано с поставкой эндопротезов.

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Число задержанных на данный момент - 35 человек.

18 апреля Лукашенко заслушал доклад министра здравоохранения Дмитрия Пиневича, генерального прокурора Андрея Шведа и председателя Комитета государственной безопасности Ивана Тертеля.

Это первое признание властями массовых арестов медиков спустя почти месяц после первых случаев, отмечает "Радыё Свабода". Лукашенко назвал аресты "операцией".

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Прямая речь: "Я очень хорошо знаю ход этой операции: контролировал. Это не сегодня, не вчера началось. Я министра здравоохранения об этом предупредил. Но на сегодня 35 человек (задержаны). И уверен (меня никто в этом не разубедит), что это не все те, кто должен там с ними рядом сидеть.

Не просто подсказывали людям, лежащим на операционном столе, какие импортные ортопедические запчасти им в тело вставить, а прилично за это от иностранцев получали взятки. У некоторых по 300 тысяч, по 650 тысяч евро при обысках обнаружили только дома...

Хотелось бы сегодня в присутствии нашего главного блюстителя закона генерального прокурора определиться, что мы будем делать с этими людьми. Я знаю ваши обращения с просьбой взять их на поруки. Не простить, а взять на поруки после того, как они компенсируют огромный ущерб государству. Направить их, по вашему решению, в какую-то структуру для работы. Естественно, по специальности. Печально, что туда попал и лечащий "врач президента", который не единожды и президента обследовал. Я огорчен этим фактом, но закон есть закон - он един для всех...

Первый вопрос: что мы будем делать с этой полусотней человек, которые были уличены в коррупции, которые брали от жуликов иностранного разлива и наших, которые представляли здесь немецкие и другие компании и которые делили эти деньги... Сегодня попробуем принять решение по этому факту".

Детали: Первые задержания врачей произошли 26 марта. 13 апреля появилась информация о задержании еще трех человек.

Ранее в беседе со "Свабодой" координатор Белорусского фонда медицинской солидарности Рустам Айзатулин назвал действия силовиков "завистью и показной деятельностью, направленной на то, чтобы показать, что силовой блок в Беларуси по-прежнему нужен".

"Вдруг почему-то все ортопеды-травматологи в Беларуси оказались продажными и негодяями, хотя к этому привела система закупок Минздрава", — добавил Айзатулин.