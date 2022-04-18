МЗС звинуватило у брехні сербського президента

МЗС заявило, що звинувачення президента Сербії про причетність України до повідомлень про мінування сербських літаків не відповідають дійсності.

Про це в коментарі "Європейській правді" заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

"Категорично відкидаємо безпідставні звинувачення президента Сербії. Його заяви про нібито причетність України до повідомлень про мінування літаків сербських авіакомпаній, які здійснюють польоти до РФ, не відповідають дійсності", - заявив він.

Також в МЗС висловили розчарування, що Сербія досі не приєдналася до санкцій ЄС, накладених проти Росії за її нічим не спровоковану війну проти України.

"Щодня Росія завдає ракетно-бомбових ударів по українських містах, вбиває мирних жителів, руйнує цивільну інфраструктуру. Жорсткі санкції та єдність демократичного світу здатні зупинити цю війну. Закликаємо Белград стати на сторону правди і повною мірою долучитися до підтримки України та відстоювання цінностей, на яких заснована об‘єднана демократична Європа" - заявив речник.

Раніше президент Сербії Александар Вучич заявив, що за повідомленнями про мінування сербських літаків, які здійснюють польоти до РФ, стоять дві країни: одна – член ЄС, друга – Україна.

Вучич заявив, що його країна продовжить польоти до Росії, незважаючи на такі повідомлення.

ВІДЕО ДНЯ

Сербія не є членом ЄС і відмовилася вводити санкції проти Росії через війну в Україні, але її літаки можуть вільно перетинати повітряний простір ЄС. Це зробило балканську країну єдиним європейським повітряним коридором, який залишився відкритим для Росії.

Авіакомпанія Air Serbia, яка в основному належить державі, спочатку подвоїла кількість прямих рейсів з Москви до Белграда до 15 на тиждень, щоб задовольнити швидко зростаючий попит. Утім, через гостру критику Сербія повернулась до довоєнної кількості авіарейсів до РФ.