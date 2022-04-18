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МИД обвинил сербского президента во лжи

"Европейская правда"Понедельник, 18 апреля 2022, 13:42

МИД заявил, что обвинения президента Сербии о причастности Украины к сообщениям о минировании сербских самолетов не соответствуют действительности.

Об этом в комментарии "Европейской правде" заявил спикер МИД Олег Николенко.

"Категорически отвергаем безосновательные обвинения президента Сербии. Его заявления о якобы причастности Украины к сообщениям о минировании самолетов сербских авиакомпаний, совершающих полеты в РФ, не соответствуют действительности", - заявил он.

Также в МИД выразили разочарование, что Сербия до сих пор не присоединилась к санкциям ЕС, наложенным против России за ничем не спровоцированную войну против Украины.

"Ежедневно Россия наносит ракетно-бомбовые удары по украинским городам, убивает мирных жителей, разрушает гражданскую инфраструктуру. Жесткие санкции и единство демократического мира способны остановить эту войну. Призываем Белград встать на сторону правды и в полной мере приобщиться к поддержке Украины и отстаиванию ценностей, на которых основана объединенная демократическая Европа", - заявил спикер.

Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил, что за сообщениями о минировании сербских самолетов, совершающих полеты в РФ, стоят две страны: одна – член ЕС, другая – Украина.

Вучич заявил, что его страна продолжит полеты в Россию, несмотря на такие сообщения.

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Сербия не является членом ЕС и отказалась вводить санкции против России из-за войны в Украине, но ее самолеты могут свободно пересекать воздушное пространство ЕС. Это сделало балканскую страну единственным европейским воздушным коридором, оставшимся открытым для России.

Авиакомпания Air Serbia, в основном принадлежащая государству, сначала удвоила количество прямых рейсов из Москвы в Белград до 15 в неделю, чтобы удовлетворить быстро растущий спрос. Впрочем, из-за резкой критики Сербия вернулась к довоенному количеству авиарейсов в РФ.

Темы: СербияМИДУкраина
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