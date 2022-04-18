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Австрія хоче приєднатись до розслідування воєнних злочинів в Україні

Понеділок, 18 квітня 2022, 14:04

Австрія вивчає можливості для того, щоб почати своє розслідування скоєних в Україні воєнних злочинів.

Як повідомляє Euractiv, про це заявили у Міністерстві юстиції, пише "Європейська правда". 

У відомстві зазначили, що з’ясують юридичне підґрунтя у межах національного законодавства для таких випадків. 

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Канцлер Карл Негаммер після візиту до Москви розповів, що у розмові з Путіним висловив йому усе, що на власні очі побачив у містах України, які побували під окупацією, та наголосив на необхідності покарання винних.  

Власні розслідування воєнних злочинів російської армії в Україні вже ведуть Литва, Польща, Німеччина. 

Як повідомлялося, у Гаазі має відбутися координаційна зустріч представників країн, які ведуть розслідування.

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Теми: АвстріяБучаРосія
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