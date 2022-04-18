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Австрия хочет присоединиться к расследованию военных преступлений в Украине

Понедельник, 18 апреля 2022, 14:04

Австрия изучает возможности того, чтобы начать свое расследование совершенных в Украине военных преступлений.

Как сообщает Euractiv, об этом заявили в Министерстве юстиции, пишет "Европейская правда".

В ведомстве отметили, что выяснят юридическую основу в рамках национального законодательства для таких случаев.

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Канцлер Карл Нехаммер после визита в Москву рассказал, что в разговоре с Путиным выразил ему все, что своими глазами увидел в городах Украины, побывавших под оккупацией, и отметил необходимость наказания виновных.

Свои расследования военных преступлений российской армии в Украине уже ведут Литва, Польша, Германия.

Как сообщалось, в Гааге должна пройти координационная встреча представителей стран, ведущих расследование.

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Темы: АвстрияБучаРосcия
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