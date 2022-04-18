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У Бундестазі розкритикували Шольца за відсутність поставок важкої зброї Україні

"Європейська правда"Понеділок, 18 квітня 2022, 14:26

Голова комітету Бундестагу з оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерман знову розкритикувала канцлера Олафа Шольца і попросила його взяти на себе зобов'язання щодо поставок важкого озброєння в Україну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

"Канцлер досі насправді не говорить, чого він хоче, і я дуже шкодую про це", – сказала депутатка Вільної демократичної партії, яка входить до правлячої коаліції.

 "Я просто думаю, що у нас просто немає часу на дискусії. Йдеться про Україну, але й про нас у Європі" - наголосила Штрак-Ціммерман.

Штрак-Ціммерманн сказала, що їй приємно, що Шольц висловив бажання надати Україні більше грошей, але "грошима війни не виграєш, потрібна зброя".

"І з цього приводу я хотіла б, щоб федеральний канцлер знову чітко сказав, що гроші є і що Німеччина готова поставити важке озброєння", – додала вона.

Раніше міністр з питань сільського господарства Німеччини Джем Оздемір заявив, що Росія цілеспрямовано атакує сільське господарство в Україні, тому слід збільшити постачання зброї в Україну, щоб запобігти глобальному голоду.

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Теми: НімеччинаУкраїнавійназброя
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