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В Бундестаге раскритиковали Шольца за отсутствие поставок тяжелого вооружения Украине

"Европейская правда"Понедельник, 18 апреля 2022, 14:26

Глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнесс Штрак-Циммерман снова раскритиковала канцлера Олафа Шольца и попросила его взять на себя обязательства по поставкам тяжелого вооружения в Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

"Канцлер до сих пор на самом деле не говорит, чего он хочет, и я очень жалею об этом", – сказала депутат Свободной демократической партии, которая входит в правящую коалицию.

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"Я просто думаю, что у нас просто нет времени на дискуссии. Речь идет об Украине, но и о нас в Европе", - подчеркнула Штрак-Циммерман.

Штрак-Циммерманн сказала, что ей приятно, что Шольц выразил желание предоставить Украине больше денег, но "деньгами войны не выиграешь, нужно оружие".

"И по этому поводу я хотела бы, чтобы федеральный канцлер снова четко сказал, что деньги есть и что Германия готова поставить тяжелое вооружение", – добавила она.

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Ранее министр по вопросам сельского хозяйства Германии Джем Оздемир заявил, что Россия целенаправленно атакует сельское хозяйство в Украине, поэтому следует увеличить поставки оружия в Украину, чтобы предотвратить глобальный голод.

Темы: ГерманияУкраинавойнаоружие
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