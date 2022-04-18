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У Росії заблокували сайт Human Rights Watch

Олена РощінаПонеділок, 18 квітня 2022, 14:35

У Російській Федерації став недоступним сайт правозахисної організації "Human Rights Watch" через блокування на вимогу Генпрокуратури статті про дії Росії на території України.

Джерело: російський "Интерфакс"

Деталі: Згідно з універсальним сервісом Роскомнагляду блокувань сторінок і сайтів, у Росії обмежується доступ до однієї зі сторінок сайту HRW на вимогу Генпрокуратури РФ від 12 квітня.

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За даними Роскомнагляду, повністю ресурс не блокується, але оскільки сайт використовує мережевий протокол https, блокування однієї зі сторінок призводить до недоступності всього сайту на території РФ.

Як переконався кореспондент агенції "Интерфакс", сайт недоступний повністю.

8 квітня Мін'юст РФ закрив у Росії представництво HRW, а також ще 14 іноземних неурядових організацій, у тому числі "Amnesty International", фонду Карнегі та фонду Генріха Бьолля.

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Теми: Росіяправа людиницензуравійна
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