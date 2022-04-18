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В России заблокировали сайт Human Rights Watch

Елена РощинаПонедельник, 18 апреля 2022, 14:35

В Российской Федерации стал недоступен сайт правозащитной организации "Human Rights Watch" из-за блокировки по требованию Генпрокуратуры статьи о действиях России на территории Украины.

Источник: российский "Интерфакс"

Детали: Согласно универсальному сервису Роскомнадзора блокировок страниц и сайтов, в России ограничивается доступ к одной из страниц сайта HRW по требованию Генпрокуратуры РФ от 12 апреля. 

Согласно данным Роскомнадзора, полностью ресурс не блокируется, но так как сайт использует сетевой протокол https, блокировка одной из страниц приводит к недоступности всего сайта на территории РФ.

Как убедился корреспондент "Интерфакса", сайт недоступен полностью.

8 апреля Минюст РФ закрыл в России представительство HRW, а также еще 14 иностранных неправительственных организаций, в том числе "Amnesty International", фонда Карнеги и фонда Генриха Бёлля.

Темы: Росcияправа человекацензуравойна
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