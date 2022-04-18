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В России заблокировали сайт Human Rights Watch

Елена РощинаПонедельник, 18 апреля 2022, 14:35

В Российской Федерации стал недоступен сайт правозащитной организации "Human Rights Watch" из-за блокировки по требованию Генпрокуратуры статьи о действиях России на территории Украины.

Источник: российский "Интерфакс"

Детали: Согласно универсальному сервису Роскомнадзора блокировок страниц и сайтов, в России ограничивается доступ к одной из страниц сайта HRW по требованию Генпрокуратуры РФ от 12 апреля. 

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Согласно данным Роскомнадзора, полностью ресурс не блокируется, но так как сайт использует сетевой протокол https, блокировка одной из страниц приводит к недоступности всего сайта на территории РФ.

Как убедился корреспондент "Интерфакса", сайт недоступен полностью.

8 апреля Минюст РФ закрыл в России представительство HRW, а также еще 14 иностранных неправительственных организаций, в том числе "Amnesty International", фонда Карнеги и фонда Генриха Бёлля.

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Темы: Росcияправа человекацензуравойна
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