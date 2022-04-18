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Росіяни можуть вдатися до провокацій на Великдень, "алібі" вже придумали - Центр при РНБО

Валентина РоманенкоПонеділок, 18 квітня 2022, 14:49

Центр протидії дезінформації при РНБО попереджає, що російські війська можуть вдатися до провокацій на великодні свята, заздалегідь звинувативши в них українську армію.

Джерело: ЦПД

Дослівно: "Окупанти знову використовують прийом "інформаційного алібі", попереджаючи про можливі провокації в українських містах під час Великодня.

Зокрема, кілька пропагандистських ЗМІ поширили публікацію щодо того, що "з націоналістів сформовано понад 70 мобільних груп на автомобілях, що обстрілюватимуть з мінометів православні храми у Великодню ніч, щоб потім звинуватити у цьому військових РФ".

При цьому пропагандисти наводять конкретний перелік областей України, де це "може відбутися":

Запорізька;

Миколаївська;

ВІДЕО ДНЯ

Одеська;

Сумська;

Харківська.

Звертаємо увагу! В усіх цих регіонах є висока ймовірність діяльності диверсійно-розвідувальних груп ворога".

Деталі: Про це повідомляє і Міноборони РФ, яке стверджує, що це Київ "готує витончені жахливі провокації" з численними жертвами.

Всіх українців закликають бути дуже уважними та максимально обережними.

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Теми: війнадиверсантисвяткування
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