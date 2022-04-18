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Россияне могут устроить провокации на Пасху, "алиби" уже состряпали - Центр при СНБО

Валентина РоманенкоПонедельник, 18 апреля 2022, 14:49

Центр противодействия дезинформации при СНБО предупреждает, что российские войска могут прибегнуть к провокациям на пасхальные праздники, заранее обвинив в них украинскую армию.

Источник: ЦПД при СНБО

Дословно: "Оккупанты снова используют прием "информационного алиби", предупреждая о возможных провокациях в украинских городах во время Пасхи.

В частности, несколько пропагандистских СМИ распространили публикацию о том, что "из националистов сформировано более 70 мобильных групп на автомобилях, которые будут обстреливать из минометов православные храмы в Пасхальную ночь, чтобы затем обвинить в этом военных РФ".

При этом пропагандисты приводят конкретный перечень областей Украины, где это может произойти:

Запорожская;

Николаевская;

ВИДЕО ДНЯ

Одесская;

Сумская;

Харьковская.

Обращаем внимание! Во всех этих регионах высока вероятность деятельности диверсионно-разведывательных групп врага".

Детали: Об этом сообщает и Минобороны РФ, утверждающее, что этот Киев "готовит утонченные ужасающие провокации" с многочисленными жертвами.

Всех украинцев призывают быть очень внимательными и максимально осторожными.

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Темы: войнадиверсантыпразднования
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