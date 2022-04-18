Россияне могут устроить провокации на Пасху, "алиби" уже состряпали - Центр при СНБО
Центр противодействия дезинформации при СНБО предупреждает, что российские войска могут прибегнуть к провокациям на пасхальные праздники, заранее обвинив в них украинскую армию.
Источник: ЦПД при СНБО
Дословно: "Оккупанты снова используют прием "информационного алиби", предупреждая о возможных провокациях в украинских городах во время Пасхи.
В частности, несколько пропагандистских СМИ распространили публикацию о том, что "из националистов сформировано более 70 мобильных групп на автомобилях, которые будут обстреливать из минометов православные храмы в Пасхальную ночь, чтобы затем обвинить в этом военных РФ".
При этом пропагандисты приводят конкретный перечень областей Украины, где это может произойти:
Запорожская;
Николаевская;
Одесская;
Сумская;
Харьковская.
Обращаем внимание! Во всех этих регионах высока вероятность деятельности диверсионно-разведывательных групп врага".
Детали: Об этом сообщает и Минобороны РФ, утверждающее, что этот Киев "готовит утонченные ужасающие провокации" с многочисленными жертвами.
Всех украинцев призывают быть очень внимательными и максимально осторожными.
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