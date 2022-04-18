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У ГУР розповіли, як Росія змушує своїх "відмовників" воювати в Україні

Олена РощінаПонеділок, 18 квітня 2022, 15:22

Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявляє, що серед військовослужбовців РФ зростає кількість офіційних "відмовників", а військове керівництво спонукає чоловіків воювати в Україні погрозами щодо родичів, виплат і записів у справі. 

Джерело: ГУР Міноборони України

Дослівно: "В армії РФ продовжується хвиля відмов від участі у війні проти України. Так підтверджено, що серед "контрактників" у підрозділах 150 мотострілкової дивізії 8 армії південного військового округу ЗС РФ кількість відмов сягнула 60-70% від загальної кількості особового складу.

З військовослужбовцями, які відмовилися їхати в Україну, "працюють" заступники командирів підрозділів з воєнно-політичної роботи та співробітники ФСБ. Людей переконують взяти участь у наступальних діях. В разі повторної відмови – погрожують розправами з родичами.

Тим, кого таки не вдалося переконати, заносять запис в особову справу: "Відмовився від участі у спеціальній воєнній операції на території ЛНР, ДНР та України". 

Деталі: За даними українських розвідників, аналогічний запис отримують ті, хто досі не брав участі у війні проти України, а залишились у "стратегічному резерві" в пунктах постійної дислокації.

ГУР додає, що тим, хто прибув у частини в ході ротації, але відмовився від участі в бойових діях, у військовий квиток ставлять штамп: "Здійснив ухилення від виконання обов'язків військової служби та службово-бойових завдань під час проведення спеціальної військової операції на території України".

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Водночас, за даними розвідки, застосовуються "специфічні методи переконання": зокрема, обіцяна виплата за поранення чи контузію у сумі 3 млн руб. здійснюється лише у випадку повернення військовослужбовця в підрозділ для подальшої участі у бойових діях.

В іншому випадку, у російських військовослужбовців виникають критичні проблеми з оформленням документів та навіть отриманням належних медичних послуг та довідок щодо самої наявності поранення.

ГУР наголошує: "Одночасно, російське командування здійснює заходи щодо приховування реальної кількості вбитих військових. Їхні тіла накопичуються в моргах населених пунктів Ростовської області. Багато тіл знаходяться в моргах вже понад місяць".

Теми: Росіявійнарозвідка
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