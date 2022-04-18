В ГУР рассказали, как Россия вынуждает своих "отказников" воевать в Украине

Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявляет, что среди военнослужащих РФ растет количество официальных "отказников", а военное руководство побуждает мужчин воевать в Украине угрозами относительно родственников, выплат и записей в деле.

Источник: ГУР Минобороны Украины

Дословно: "В армии РФ продолжается волна отказов от участия в войне против Украины. Так доказано, что среди "контрактников" в подразделениях 150 мотострелковой дивизии 8 армии южного военного округа ВС РФ количество отказов достигло 60-70% от общего числа личного состава.

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С военнослужащими, которые отказались ехать в Украину, работают заместители командиров подразделений по военно-политической работе и сотрудники ФСБ. Людей убеждают принять участие в наступательных действиях. В случае повторного отказа – угрожают расправами с родственниками.

Тем, кого не удалось убедить, заносят запись в личное дело: "Отказался от участия в специальной военной операции на территории ЛНР, ДНР и Украины".

Детали: По данным украинских разведчиков, аналогичную запись получают те, кто до сих пор не участвовал в войне против Украины, а остался в "стратегическом резерве" в пунктах постоянной дислокации.

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ГУР добавляет, что прибывшим в части в ходе ротации, но отказавшимся от участия в боевых действиях, в военный билет ставят штамп: "Совершил уклонение от исполнения обязанностей военной службы и служебно-боевых заданий во время проведения специальной военной операции на территории Украины".

В то же время, по данным разведки, применяются "специфические методы убеждения": в частности, обещана выплата за ранение или контузию на сумму 3 млн руб. осуществляется только в случае возвращения военнослужащего в подразделение для дальнейшего участия в боевых действиях.

В противном случае у российских военнослужащих возникают критические проблемы с оформлением документов и даже получением надлежащих медицинских услуг и справок о самом наличии ранения.

ГУР подчеркивает: "Одновременно, российское командование предпринимает меры по сокрытию реального количества убитых военных. Их тела скапливаются в моргах населенных пунктов Ростовской области. Многие тела находятся в моргах уже более месяца".