Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В ГУР рассказали, как Россия вынуждает своих "отказников" воевать в Украине

Елена РощинаПонедельник, 18 апреля 2022, 15:22

Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявляет, что среди военнослужащих РФ растет количество официальных "отказников", а военное руководство побуждает мужчин воевать в Украине угрозами относительно родственников, выплат и записей в деле.

Источник: ГУР Минобороны Украины

Дословно: "В армии РФ продолжается волна отказов от участия в войне против Украины. Так доказано, что среди "контрактников" в подразделениях 150 мотострелковой дивизии 8 армии южного военного округа ВС РФ количество отказов достигло 60-70% от общего числа личного состава.

С военнослужащими, которые отказались ехать в Украину, работают заместители командиров подразделений по военно-политической работе и сотрудники ФСБ. Людей убеждают принять участие в наступательных действиях. В случае повторного отказа – угрожают расправами с родственниками.

Тем, кого не удалось убедить, заносят запись в личное дело: "Отказался от участия в специальной военной операции на территории ЛНР, ДНР и Украины".

Детали: По данным украинских разведчиков, аналогичную запись получают те, кто до сих пор не участвовал в войне против Украины, а остался в "стратегическом резерве" в пунктах постоянной дислокации.

ГУР добавляет, что прибывшим в части в ходе ротации, но отказавшимся от участия в боевых действиях, в военный билет ставят штамп: "Совершил уклонение от исполнения обязанностей военной службы и служебно-боевых заданий во время проведения специальной военной операции на территории Украины".

ВИДЕО ДНЯ

В то же время, по данным разведки, применяются "специфические методы убеждения": в частности, обещана выплата за ранение или контузию на сумму 3 млн руб. осуществляется только в случае возвращения военнослужащего в подразделение для дальнейшего участия в боевых действиях.

В противном случае у российских военнослужащих возникают критические проблемы с оформлением документов и даже получением надлежащих медицинских услуг и справок о самом наличии ранения.

ГУР подчеркивает: "Одновременно, российское командование предпринимает меры по сокрытию реального количества убитых военных. Их тела скапливаются в моргах населенных пунктов Ростовской области. Многие тела находятся в моргах уже более месяца".

Темы: Росcиявойнаразведка
Главное сегодня

США пригрозили Китаю последствиями за помощь России

На Харьковщине враг разворачивает дополнительные зенитные ракетные дивизионы – сводка штаба

Байден и Макрон созывают мировых лидеров из-за нового наступления России – СМИ

Мэр Херсона просит объяснить, как местным властям работать в оккупации

Пентагон опровергает информацию РФ о сбитом украинском самолете с оружием

Украинцы и дальше смогут выезжать в ЕС по внутреннему паспорту – решение ГПСУ

Все новости...
Росcия
Ле Пен после войны в Украине готова взаимодействовать с РФ, чтобы предотвратить ее альянс с Китаем
В Крыму сообщили о смерти капитана 3 ранга ЧФ РФ – убит в бою
В Германии скандал из-за региональной лидерки, продвигавшей интересы "Газпрома"
Последние новости
10:39
Доказательства преступлений РФ: ГБР обнаружило 13 захоронений горожан в Киевской области
09:59
За время войны российская армия потеряла 169 самолетов и 150 вертолетов
09:52
США готовят арест очередной яхты, связанной с российскими олигархами
09:51
Франция не нуждается в российском газе – Макрон
09:42
видеоВ Мариуполе россияне бьют не только по "Азовстали", но и по жилому сектору – советник мэра
09:42
Зеленский назвал приоритеты для экономики после войны
09:32
Глава Луганской ОВА: Времени на размышления нет – выезжайте, или убьют
09:26
Гуманитарных коридоров не будет третий день подряд
09:03
Нападение России на Украину: количество раненых детей выросло до 367
08:53
фото, видеоРегионы: в Николаеве от обстрела загорелся дом, тяжелые бои на востоке Украины
Все новости...