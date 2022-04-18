Біля офісу прем’єра Британії перекрили дорогу і затримали невідомого
У понеділок британська поліція перекрила дорогу в центрі Лондона біля офіційної резиденції прем'єр-міністра Бориса Джонсона і заявила, що затримала чоловіка після інциденту.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.
Уайтхолл, який є домом для кількох урядових відомств, включаючи міністерство фінансів, міністерство закордонних справ і міністерство оборони, і веде до офісу та резиденції Джонсона на Даунінг-стріт, був оточений поліцією.
"Офіцери надають допомогу поліції Міністерства оборони після інциденту, який стався сьогодні вранці", – йдеться у заяві поліції Вестмінстера.
"29-річний чоловік був затриманий і перебуває під вартою. Повідомлень про постраждалих і небезпеки для населення немає" – заявили в поліції.
В чому саме полягав інцидент не уточнюється.