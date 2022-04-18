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У офиса премьера Британии перекрыли дорогу и задержали неизвестного

Понедельник, 18 апреля 2022, 15:40

В понедельник британская полиция перекрыла дорогу в центре Лондона возле официальной резиденции премьер-министра Бориса Джонсона и заявила, что задержала мужчину после инцидента.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Уайтхолл, являющийся домом для нескольких правительственных ведомств, включая министерство финансов, министерство иностранных дел и министерство обороны, и ведущее в офис и резиденцию Джонсона на Даунинг-стрит, был оцеплен полицией.

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"Офицеры оказывают помощь полиции Министерства обороны после инцидента, произошедшего сегодня утром", – говорится в заявлении полиции Вестминстера.

"29-летний мужчина был задержан и находится под стражей. Сообщений о пострадавших и опасностях для населения нет" – заявили в полиции.

Темы: ВеликобританияБорис Джонсон
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