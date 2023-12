Київ відправив до ЄС першу частину опитувальника щодо членства, готує другу

Україна відправила Єврокомісії першу частину заповненого опитувальника для оцінки нашої спроможності отримати статус кандидата у члени ЄС і вже працює над другою частиною.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила віцепрем’єрка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

"Першу частину опитувальника щодо членства України в ЄС надіслано на адресу Єврокомісії. Як і обіцяв президент Володимир Зеленський, Україна заповнила документ за тиждень! Вже почали працювати над другою частиною. Пишаюся українською урядовою командою", – написала вона у Twitter.

The 1st part of the questionnaire for 🇺🇦 EU membership has been sent to the @EU_Commission. As was promised by President @ZelenskyyUa, Ukraine completed the document in one week! Have already started working on the 2nd part. Proud of 🇺🇦 Government team