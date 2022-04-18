Київ відправив до ЄС першу частину опитувальника щодо членства, готує другу

Україна відправила Єврокомісії першу частину заповненого опитувальника для оцінки нашої спроможності отримати статус кандидата у члени ЄС і вже працює над другою частиною.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила віцепрем’єрка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

"Першу частину опитувальника щодо членства України в ЄС надіслано на адресу Єврокомісії. Як і обіцяв президент Володимир Зеленський, Україна заповнила документ за тиждень! Вже почали працювати над другою частиною. Пишаюся українською урядовою командою", – написала вона у Twitter.

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The 1st part of the questionnaire for 🇺🇦 EU membership has been sent to the @EU_Commission. As was promised by President @ZelenskyyUa, Ukraine completed the document in one week! Have already started working on the 2nd part. Proud of 🇺🇦 Government team — Olga Stefanishyna (@StefanishynaO) April 18, 2022

Нагадаємо, 8 квітня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час візиту до Києва офіційно передала президенту Володимиру Зеленському опитувальник, заповнення якого є необхідним кроком для надання Україні статусу кандидата в ЄС.

Тоді Володимир Зеленський заявив, що Україна буде готова з відповідями за тиждень.

ВІДЕО ДНЯ

28 лютого, за 4 дні після початку російської агресії, Україна офіційно подала до Брюсселя заявку про вступ до ЄС та висловила сподівання, що ЄС, зважаючи на обставини, зможе швидко розпочату процедуру.

Детально процедуру вступу України до ЄС читайте у статті Кандидатський максимум: як Єврокомісія планує просувати Україну до членства у ЄС.