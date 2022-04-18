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Київ відправив до ЄС першу частину опитувальника щодо членства, готує другу

Понеділок, 18 квітня 2022, 16:10

Україна відправила Єврокомісії першу частину заповненого опитувальника для оцінки нашої спроможності отримати статус кандидата у члени ЄС і вже працює над другою частиною.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила віцепрем’єрка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

"Першу частину опитувальника щодо членства України в ЄС надіслано на адресу Єврокомісії. Як і обіцяв президент Володимир Зеленський, Україна заповнила документ за тиждень! Вже почали працювати над другою частиною. Пишаюся українською урядовою командою", – написала вона у Twitter.

Нагадаємо, 8 квітня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час візиту до Києва офіційно передала президенту Володимиру Зеленському опитувальник, заповнення якого є необхідним кроком для надання Україні статусу кандидата в ЄС.

Тоді Володимир Зеленський заявив, що Україна буде готова з відповідями за тиждень.

28 лютого, за 4 дні після початку російської агресії, Україна офіційно подала до Брюсселя заявку про вступ до ЄС та висловила сподівання, що ЄС, зважаючи на обставини, зможе швидко розпочату процедуру.

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Детально процедуру вступу України до ЄС читайте у статті Кандидатський максимум: як Єврокомісія планує просувати Україну до членства у ЄС.

Теми: УкраїнаЄС
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