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Киев отправил в ЕС первую часть опросника по членству, готовит вторую

Понедельник, 18 апреля 2022, 16:10

Украина отправила Еврокомиссии первую часть заполненного опросника для оценки нашей возможности получить статус кандидата в члены ЕС и уже работает над второй частью.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

"Первая часть опросника относительно членства Украины в ЕС направлена ​​в адрес Еврокомиссии. Как и обещал президент Владимир Зеленский, Украина заполнила документ за неделю! Уже начали работать над второй частью. Горжусь украинской правительственной командой", – написала она в Twitter. 

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Напомним, 8 апреля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Киев официально передала президенту Владимиру Зеленскому опросник, заполнение которого является необходимым шагом для предоставления Украине статуса кандидата в ЕС.

Тогда Владимир Зеленский заявил, что Украина будет готова с ответами через неделю.

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28 февраля, через четыре дня после начала российской агрессии, Украина официально подала в Брюссель заявку о вступлении в ЕС и выразила надежду, что Евросоюз, учитывая обстоятельства, сможет быстро начатую процедуру.

Темы: УкраинаЕС
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