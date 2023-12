Киев отправил в ЕС первую часть опросника по членству, готовит вторую

Украина отправила Еврокомиссии первую часть заполненного опросника для оценки нашей возможности получить статус кандидата в члены ЕС и уже работает над второй частью.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

"Первая часть опросника относительно членства Украины в ЕС направлена ​​в адрес Еврокомиссии. Как и обещал президент Владимир Зеленский, Украина заполнила документ за неделю! Уже начали работать над второй частью. Горжусь украинской правительственной командой", – написала она в Twitter.

The 1st part of the questionnaire for 🇺🇦 EU membership has been sent to the @EU_Commission. As was promised by President @ZelenskyyUa, Ukraine completed the document in one week! Have already started working on the 2nd part. Proud of 🇺🇦 Government team