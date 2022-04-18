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Помер колишній директор Служби зовнішньої розвідки Росії

Валентина РоманенкоПонеділок, 18 квітня 2022, 17:10
Помер колишній директор Служби зовнішньої розвідки Росії
В'ячеслав Трубніков

Колишній директор Служби зовнішньої розвідки Росії В'ячеслав Трубніков помер у віці 77 років.

Джерело: ТАСС із посиланням на прес-службу російської розвідки, "Медуза"

Дослівно СЗР РФ: "Служба зовнішньої розвідки РФ зі скорботою повідомляє, що 18 квітня 2022 року пішов з життя герой Росії, генерал армії у відставці, ветеран СЗР В'ячеслав Іванович Трубніков".

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Деталі: Про причини смерті колишнього глави СЗР РФ не повідомляється.

В'ячеслав Трубніков народився 25 квітня 1944 року в Іркутську. Він почав працювати у зовнішній розвідці в 1967 році, а в 1996 - 2000 роках очолював ЗВР. Після роботи у відомстві Трубніков обіймав посади заступника міністра закордонних справ РФ і спецпредставника президента в країнах СНД. У 2004–2009 роках був надзвичайним та повноважним послом Росії в Індії.

Трубніков - герой Росії, нагороджений орденами Червоної Зірки, "За заслуги перед Вітчизною IV ступеня, 26 радянськими, російськими та іноземними медалями.

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Теми: Росіярозвідка
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