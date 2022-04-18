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Бывший директор Службы внешней разведки России умер

Валентина РоманенкоПонедельник, 18 апреля 2022, 17:10
Вячеслав Трубников

Бывший директор Службы внешней разведки России Вячеслав Трубников умер в возрасте 77 лет.

Источник: ТАСС со ссылкой на пресс-службу российской разведки, "Медуза"

Дословно СВР РФ: "Служба внешней разведки РФ с прискорбием сообщает, что 18 апреля 2022 года ушел из жизни Герой России, генерал армии в отставке, ветеран СВР Вячеслав Иванович Трубников".

Детали: О причинах смерти бывшего главы СВР РФ не сообщается.

Вячеслав Трубников родился 25 апреля 1944 года в Иркутске. Он начал работать во внешней разведке в 1967 году, а в 1996 — 2000 годах возглавлял СВР. После работы в ведомстве Трубников занимал должности замминистра иностранных дел РФ и спецпредставителя президента в странах СНГ. В 2004–2009 годах был чрезвычайным и полномочным послом России в Индии.

Трубников — герой России, награжден орденами Красной Звезды, "За заслуги перед Отечеством IV степени, 26 советскими, российскими и иностранными медалями.

Темы: Росcияразведка
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