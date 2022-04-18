Бывший директор Службы внешней разведки России умер
Бывший директор Службы внешней разведки России Вячеслав Трубников умер в возрасте 77 лет.
Источник: ТАСС со ссылкой на пресс-службу российской разведки, "Медуза"
Дословно СВР РФ: "Служба внешней разведки РФ с прискорбием сообщает, что 18 апреля 2022 года ушел из жизни Герой России, генерал армии в отставке, ветеран СВР Вячеслав Иванович Трубников".
Детали: О причинах смерти бывшего главы СВР РФ не сообщается.
Вячеслав Трубников родился 25 апреля 1944 года в Иркутске. Он начал работать во внешней разведке в 1967 году, а в 1996 — 2000 годах возглавлял СВР. После работы в ведомстве Трубников занимал должности замминистра иностранных дел РФ и спецпредставителя президента в странах СНГ. В 2004–2009 годах был чрезвычайным и полномочным послом России в Индии.
Трубников — герой России, награжден орденами Красной Звезды, "За заслуги перед Отечеством IV степени, 26 советскими, российскими и иностранными медалями.