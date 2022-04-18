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У Німеччині скандал через регіональну лідерку, що просувала інтереси "Газпрому"

"Європейська правда"Понеділок, 18 квітня 2022, 17:16
У Німеччині скандал через регіональну лідерку, що просувала інтереси Газпрому
Мануела Швезіг, фото getty images

Прем’єрка федеральної землі Німеччини потрапила у скандал через звинувачення у змові з російським "Газпромом" для просування газопроводу "Північний потік-2" до того, як його скасували.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Times.

Мануела Швезіг, прем’єр-міністр північно-східної землі Мекленбург-Передня Померанія, є останнім членом Соціал-демократичної партії (СДПН) Олафа Шольца, який потрапив під тиск через зв'язки з підтримуваним Кремлем проєктом. Критики називають її "маріонеткою Путіна".

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Швезіг звинувачують у створенні екологічного фонду, який таємно був створений для лобіювання підтримуваного Росією газопроводу, відведення від нього критики та обходу санкцій США.

Газета  Die Welt написала, що офіс Швезіг діє як "філія Газпрому". Отримані газетою документи свідчать про план найму "досвідчених працівників" "Північного потоку-2" у Фонд захисту навколишнього середовища та клімату, створений адміністрацією Швезіг минулого року. Мільйони євро для неурядової організації, здебільшого від Газпрому, були спрямовані на добудову газопроводу та захист його від санкцій США, повідомляє Die Welt.

Сотні електронних листів та документів, до яких отримали доступ ЗМІ, показують, що лідерка землі дуже тісно співпрацювала з Nord Stream 2 AG, компанією, яка стоїть за проєктом. Компанія "неофіційно" навіть попросила підслуховувати брифінги для журналістів.

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Документи свідчать про те, що Швезіг була причетна до прийняття рішень щодо найму працівників для Nord Stream 2 AG, яка належить "Газпрому" та очолювана Маттіасом Варнігом, колишнім членом Штазі, який товаришував і працював з Владіміром Путіним у 1980-х роках, коли він був офіцером КДБ в Дрездені.

Швезіг вважали висхідною зіркою в СДПН. Вона вже вибачилася за підтримку газопроводу.

Норберт Реттген, член Християнсько-демократичного союзу (ХДС), закликав Швезіг піти у відставку через "змову з російською компанією та навмисне введення громадськості в оману".

Теми: скандалНімеччинаГазпромРосія
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