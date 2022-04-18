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В Германии скандал из-за региональной лидерки, продвигавшей интересы "Газпрома"

"Европейская правда"Понедельник, 18 апреля 2022, 17:16
Мануэла Швезиг, фото getty images

Премьер федеральной земли Германии попала в скандал из-за обвинений в сговоре с российским "Газпромом" для продвижения газопровода "Северный поток-2" до того, как его отменили.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Times.

Мануэла Швезиг, премьер-министр северо-восточной земли Мекленбург-Передняя Померания, является последним членом Социал-демократической партии (СДПГ) Олафа Шольца, попавшего под давление из-за связей с поддерживаемым Кремлем проектом. Критики называют ее "марионеткой Путина".

Швезига обвиняется в создании экологического фонда, который тайно был создан для лоббирования поддерживаемого Россией газопровода, отвода от него критики и обхода санкций США.

Газета Die Welt написала, что офис Швезиг действует как "филиал Газпрома". Полученные газетой документы свидетельствуют о плане найма "опытных работников" "Северного потока-2" в Фонд защиты окружающей среды и климата, созданный администрацией Швезига в прошлом году. Миллионы евро для неправительственной организации, в большинстве своем от Газпрома, были направлены на достройку газопровода и защиту его от санкций США, сообщает Die Welt.

Сотни электронных писем и документов, к которым получили доступ СМИ, показывают, что лидерка земли очень тесно сотрудничала с стоящей за проектом Nord Stream 2 AG. Компания "неофициально" даже попросила подслушивать брифинги для журналистов.

Документы свидетельствуют о том, что Швезиг была причастна к принятию решений по найму работников для Nord Stream 2 AG, принадлежащей "Газпрому" и возглавляемого Маттиасом Варнигом, бывшим членом Штази, который дружил и работал с Владимиром Путиным в 1980-х годах, когда он был офицером КГБ в Дрездене.

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Швезиг считали восходящей звездой в СДПГ. Она уже принесла извинения за поддержку газопровода.

Норберт Реттген, член Христианско-демократического союза (ХДС), призвал Швезиг уйти в отставку из-за "заговора с российской компанией и умышленного введения общественности в заблуждение".

Темы: скандалГерманияГазпромРосcия
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