Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Прем'єрка Молдови відреагувала на повідомлення про відмову продавати Україні винищувачі

"Європейська правда"Понеділок, 18 квітня 2022, 17:23

Прем'єр-міністр Молдови Наталія Гаврилиця заявила, що Молдова не настільки оснащена військовою технікою, щоб надавати допомогу Україні. 

Так вона прокоментувала інформацію "ЄвроПравди" про те, що Молдова відмовилася продати Україні 6 винищувачів МіГ-29.

Гаврилиця зазначила, що від початку війни Молдова допомагає Україні, приймаючи біженців, надаючи гуманітарну допомогу та дотримуючись санкцій проти Росії у фінансово-банківській системі.

"Що стосується військової допомоги Україні, є країни, які набагато більш оснащені військовою технікою, які мають більшу стійкість в економічній та енергетичній галузях, щоб надати цю допомогу", — цитує Гаврилицю молдовське видання NewsMaker.

Вона ухилилася від відповіді на запитання, чи просила Україна у Молдови продати 6 винищувачів МіГ-29.

"Я відповіла на запитання про те, як Молдова допомагає Україні в цей складний час", - сказала прем'єрка.

Також вона не відповіла на питання, в якому стані ці винищувачі, порекомендувавши звернутися за цією інформацією в Агентство публічної власності.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, у статті "Європейської правди" йдеться, що в перші дні війни Україна звернулася до Молдови з проханням передати МіГ-29, які перебувають на її балансі. 

Проте, за інформацією джерел ЄП, уряд Молдови відмовився продати винищувачі, пояснивши це нібито небажанням "дратувати Росію".

На балансі Міноборони Молдові перебувають 6 винищувачів Міг-29, що базуються на авіабазі в селі Маркулешти, у північній частині країни. За офіційними даними, всі вони у робочому стані, але літаки давно не піднімалися у повітря. Кишинів тривалий час намагався їх продати, аукціон не дав успіху.

Детально про це у статті  "Санкції по-молдовськи: чим допомагає та що не хоче робити Кишинів у часи агресії РФ"

Теми: Молдовазброя
Головне сьогодні

Джонсон пропонує так посилити Україну, щоб РФ і не думала про вторгнення

Потоплений "Нептунами" крейсер "Москва" йшов захоплювати Одесу – мати матроса

Зеленський нагородив морпіхів, які боронять Маріуполь

Росіяни готують "псевдореферендуми" на півдні України, вже є бюлетені – розвідка

Вкрадені в Україні американські комбайни знайшлися у Кадирова

ЗСУ відновили контроль над Мар’їнкою на Донеччині – зведення Генштабу

Усі новини...
Молдова
Молдова відмовилася продавати Україні свої винищувачі – джерела
У Молдові пройшла акція протесту із "георгіївськими стрічками"
Молдова звинуватила Росію у спробах вербувати її громадян для війни в Україні
Останні новини
02:48
Командир морпіхів у Маріуполі запропонував 2 варіанти порятунку міста
02:17
Медведєв заявив, що на іноземців не поширюється Женевська конвенція: "Підлягають денацифікації"
01:42
Виробник дронів Switchblade передасть Україні 100 безпілотників
01:08
США та союзники обговорили післявоєнні гарантії безпеки для України
00:56
Мінус літак і вертоліт: ЗСУ вразили дев'ять цілей росіян
00:43
Джонсон пропонує так посилити Україну, щоб РФ і не думала про вторгнення
00:26
"Євро-0" та поганий день для автопрому РФ: економічні підсумки
00:23
Росіяни знову пропонують захисникам Маріуполя здатися в полон
00:18
Дві третини чехів підтримують прийняття українських біженців – опитування
23:57
Потоплений "Нептунами" крейсер "Москва" йшов захоплювати Одесу – мати матроса
Усі новини...