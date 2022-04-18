Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Прем'єрка Молдови відреагувала на повідомлення про відмову продавати Україні винищувачі

"Європейська правда"Понеділок, 18 квітня 2022, 17:23

Прем'єр-міністр Молдови Наталія Гаврилиця заявила, що Молдова не настільки оснащена військовою технікою, щоб надавати допомогу Україні. 

Так вона прокоментувала інформацію "ЄвроПравди" про те, що Молдова відмовилася продати Україні 6 винищувачів МіГ-29.

Гаврилиця зазначила, що від початку війни Молдова допомагає Україні, приймаючи біженців, надаючи гуманітарну допомогу та дотримуючись санкцій проти Росії у фінансово-банківській системі.

Реклама:

"Що стосується військової допомоги Україні, є країни, які набагато більш оснащені військовою технікою, які мають більшу стійкість в економічній та енергетичній галузях, щоб надати цю допомогу", — цитує Гаврилицю молдовське видання NewsMaker.

Вона ухилилася від відповіді на запитання, чи просила Україна у Молдови продати 6 винищувачів МіГ-29.

"Я відповіла на запитання про те, як Молдова допомагає Україні в цей складний час", - сказала прем'єрка.

ВІДЕО ДНЯ

Також вона не відповіла на питання, в якому стані ці винищувачі, порекомендувавши звернутися за цією інформацією в Агентство публічної власності.

Нагадаємо, у статті "Європейської правди" йдеться, що в перші дні війни Україна звернулася до Молдови з проханням передати МіГ-29, які перебувають на її балансі. 

Проте, за інформацією джерел ЄП, уряд Молдови відмовився продати винищувачі, пояснивши це нібито небажанням "дратувати Росію".

На балансі Міноборони Молдові перебувають 6 винищувачів Міг-29, що базуються на авіабазі в селі Маркулешти, у північній частині країни. За офіційними даними, всі вони у робочому стані, але літаки давно не піднімалися у повітря. Кишинів тривалий час намагався їх продати, аукціон не дав успіху.

Детально про це у статті  "Санкції по-молдовськи: чим допомагає та що не хоче робити Кишинів у часи агресії РФ"

Теми: Молдовазброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

Усі новини...
Молдова
Блінкен подякував Молдові за підтримку України
У Лаврова назвали Молдову "придатком київського режиму", Кишинів відповів
Делегація уряду Молдови приїде в Київ на День незалежності
Останні новини
17:38
У Києві відновили рух ділянкою кільцевої дороги
17:22
Росія активізувала ДРГ на Сумщині та Харківщині
17:05
У Росії ціни на яйця від початку року зросли на 42%
16:49
Фіцо хоче зняття санкцій зі словацького бізнесмена, пов’язаного з пропутінськими "Нічними вовками"
16:31
фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі
16:18
ФОТОУ США під час риболовлі виявили корабель, який затонув майже 150 років тому
16:07
фотоРекострукція Нотр-Даму: на відновлений шпиль повернули традиційного золотого півня
15:52
СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело
15:45
ФОТОУ Туреччині виявили руїни стародавнього храму, зведеного на честь богині Кубаби
15:30
"Газпром" заявив про новий денний максимум постачання газу до Китаю
Усі новини...
Реклама: