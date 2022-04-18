Прем'єрка Молдови відреагувала на повідомлення про відмову продавати Україні винищувачі

Прем'єр-міністр Молдови Наталія Гаврилиця заявила, що Молдова не настільки оснащена військовою технікою, щоб надавати допомогу Україні.

Так вона прокоментувала інформацію "ЄвроПравди" про те, що Молдова відмовилася продати Україні 6 винищувачів МіГ-29.

Гаврилиця зазначила, що від початку війни Молдова допомагає Україні, приймаючи біженців, надаючи гуманітарну допомогу та дотримуючись санкцій проти Росії у фінансово-банківській системі.

"Що стосується військової допомоги Україні, є країни, які набагато більш оснащені військовою технікою, які мають більшу стійкість в економічній та енергетичній галузях, щоб надати цю допомогу", — цитує Гаврилицю молдовське видання NewsMaker.

Вона ухилилася від відповіді на запитання, чи просила Україна у Молдови продати 6 винищувачів МіГ-29.

"Я відповіла на запитання про те, як Молдова допомагає Україні в цей складний час", - сказала прем'єрка.

Також вона не відповіла на питання, в якому стані ці винищувачі, порекомендувавши звернутися за цією інформацією в Агентство публічної власності.

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Нагадаємо, у статті "Європейської правди" йдеться, що в перші дні війни Україна звернулася до Молдови з проханням передати МіГ-29, які перебувають на її балансі.

Проте, за інформацією джерел ЄП, уряд Молдови відмовився продати винищувачі, пояснивши це нібито небажанням "дратувати Росію".

На балансі Міноборони Молдові перебувають 6 винищувачів Міг-29, що базуються на авіабазі в селі Маркулешти, у північній частині країни. За офіційними даними, всі вони у робочому стані, але літаки давно не піднімалися у повітря. Кишинів тривалий час намагався їх продати, аукціон не дав успіху.

Детально про це у статті "Санкції по-молдовськи: чим допомагає та що не хоче робити Кишинів у часи агресії РФ"