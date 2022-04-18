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Премьер Молдовы отреагировала на сообщение об отказе продавать Украине истребители

"Европейская правда"Понедельник, 18 апреля 2022, 17:23

Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица заявила, что Молдова не так оснащена военной техникой, чтобы оказывать помощь Украине.

Так она прокомментировала информацию ЕвроПравды о том, что Молдова отказалась продать Украине шесть истребителей МиГ-29.

Гаврилица отметила, что с начала войны Молдова помогает Украине, принимая беженцев, оказывая гуманитарную помощь и соблюдая санкции против России в финансово-банковской системе.

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"Что касается военной помощи Украине, есть страны, которые гораздо более оснащены военной техникой, которые обладают большей устойчивостью в экономической и энергетической отраслях, чтобы оказать эту помощь", - цитирует Гаврилицу молдавское издание NewsMaker.

Она уклонилась от ответа на вопрос, просила ли Украина у Молдовы продать шесть истребителей МиГ-29.

"Я ответила на вопрос о том, как Молдова помогает Украине в это сложное время", – сказала премьер.

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Также она не ответила на вопрос, в каком состоянии эти истребители, порекомендовав обратиться за этой информацией в Агентство публичной собственности.

Напомним, в статье "Европейской правды" говорится, что в первые дни войны Украина обратилась к Молдове с просьбой передать находящиеся на ее балансе МиГ-29.

Однако, по информации источников ЕП, правительство Молдовы отказалось продать истребители, объяснив это якобы нежеланием "раздражать Россию".

На балансе Минобороны в Молдове находятся шесть истребителей Миг-29, базирующиеся на авиабазе в селе Маркулешты в северной части страны. По официальным данным, все они в рабочем состоянии, но самолеты давно не поднимались в воздух. Кишинев долгое время пытался их продать, аукцион не дал успеха.

Подробно об этом - в статье Санкции по-молдовски: чем помогает и что не хочет делать Кишинев во времена агрессии РФ

Темы: Молдоваоружие
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