Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Премьер Молдовы отреагировала на сообщение об отказе продавать Украине истребители

"Европейская правда"Понедельник, 18 апреля 2022, 17:23

Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица заявила, что Молдова не так оснащена военной техникой, чтобы оказывать помощь Украине.

Так она прокомментировала информацию ЕвроПравды о том, что Молдова отказалась продать Украине шесть истребителей МиГ-29.

Гаврилица отметила, что с начала войны Молдова помогает Украине, принимая беженцев, оказывая гуманитарную помощь и соблюдая санкции против России в финансово-банковской системе.

"Что касается военной помощи Украине, есть страны, которые гораздо более оснащены военной техникой, которые обладают большей устойчивостью в экономической и энергетической отраслях, чтобы оказать эту помощь", - цитирует Гаврилицу молдавское издание NewsMaker.

Она уклонилась от ответа на вопрос, просила ли Украина у Молдовы продать шесть истребителей МиГ-29.

"Я ответила на вопрос о том, как Молдова помогает Украине в это сложное время", – сказала премьер.

Также она не ответила на вопрос, в каком состоянии эти истребители, порекомендовав обратиться за этой информацией в Агентство публичной собственности.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, в статье "Европейской правды" говорится, что в первые дни войны Украина обратилась к Молдове с просьбой передать находящиеся на ее балансе МиГ-29.

Однако, по информации источников ЕП, правительство Молдовы отказалось продать истребители, объяснив это якобы нежеланием "раздражать Россию".

На балансе Минобороны в Молдове находятся шесть истребителей Миг-29, базирующиеся на авиабазе в селе Маркулешты в северной части страны. По официальным данным, все они в рабочем состоянии, но самолеты давно не поднимались в воздух. Кишинев долгое время пытался их продать, аукцион не дал успеха.

Подробно об этом - в статье Санкции по-молдовски: чем помогает и что не хочет делать Кишинев во времена агрессии РФ

Темы: Молдоваоружие
Главное сегодня

Джонсон предлагает так усилить Украину, чтобы РФ и не думала о вторжении

Утопленный "Нептунами" крейсер "Москва" шел захватывать Одессу – мать матроса

Зеленский наградил морпехов, защищающих Мариуполь

Россияне готовят "псевдореферендумы" на юге Украины, уже есть бюллетени – разведка

Украденные в Украине американские комбайны нашлись у Кадырова

ВСУ возобновили контроль над Марьинкой Донецкой области – сводка Генштаба

Все новости...
Молдова
Молдова отказалась продавать Украине свои истребители - источники
В Молдове прошла акция протеста с "георгиевскими лентами"
Молдова обвинила Россию в попытках вербовать граждан для войны в Украине
Последние новости
02:48
Командир морпехов в Мариуполе предложил 2 варианта спасения города
02:17
Медведев заявил, что иностранцев не распространяется Женевская конвенция: "Подлежат денацификации"
01:42
Производитель дронов Switchblade передаст Украине 100 беспилотников
01:08
США и союзники обсудили послевоенные гарантии безопасности для Украины
00:56
Минус самолет и вертолет: ВСУ поразили девять целей россиян
00:43
Джонсон предлагает так усилить Украину, чтобы РФ и не думала о вторжении
00:26
Евро-0 и плохой день для автопрома РФ: экономические итоги
00:23
Россияне снова предлагают защитникам Мариуполя сдаться в плен
00:18
Две трети чехов поддерживают принятие украинских беженцев – опрос
23:57
Утопленный "Нептунами" крейсер "Москва" шел захватывать Одессу – мать матроса
Все новости...