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Ле Пен після війни в Україні готова взаємодіяти з РФ, щоб запобігти її альянсу з Китаєм

"Європейська правда"Понеділок, 18 квітня 2022, 17:42
Ле Пен після війни в Україні готова взаємодіяти з РФ, щоб запобігти її альянсу з Китаєм
МАРІН ЛЕ ПЕН. ФОТО GETTY IMAGES

Кандидатка у президенти Франції від ультраправих Марін Ле Пен заявила, що, якби вона була президентом, вона б співпрацювала з Росією після війни в Україні, щоб гарантувати, що Москва не створить союз з Пекіном.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Ле Пен, яка у неділю зійдеться з чинним президентом Еммануелем Макроном у другому турі виборів, стверджує, що вона на боці України у війні, тому що вона прихильниця національного суверенітету. Однак вона є давньою шанувальницею президента Росії Владіміра Путіна і отримувала партійні позики від російського банку.

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"Потрібно буде дипломатично, коли закінчиться війна [в Україні], коли буде підписаний мирний договір, намагатися уникнути цього зв’язку, який ризикує стати для нас найбільшою небезпекою 21 століття", – сказала Ле Пен про можливий альянс Росії з Китаєм.

Перетворюючи своє давнє прагнення до зближення з Москвою в нові геополітичні терміни, Ле Пен заявила: "Уявіть собі… якщо ми дозволимо першому виробнику сировини у світі — яким є Росія — [створити альянс] з першим заводом світу — а це Китай — і дозволимо їм стати першою військовою державою світу. Я вважаю, що це потенційно велика небезпека".

Лідерка французьких ультраправих давно хотіла, щоб Франція та Європа об’єдналися з путінською Росією. У 2011 році вона сказала російській щоденній газеті "Коммерсант", що Франція і Росія мають "спільні цивілізаційні та стратегічні інтереси", і заявила, що хоче вийти з інтегрованої командної структури НАТО.

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Ле Пен також продовжує захищати незаконну анексію Криму Росією. "Крим ніколи не був захоплений… у Криму був референдум", – сказала вона під час сьогоднішнього інтерв’ю, назвавши вторгнення в Крим у 2014 році "кардинально відмінним" від нинішнього російського вторгнення в Україну.

Нагадаємо, за підсумками першого туру чинний президент Еммануель Макрон набрав 27,6% голосів, Ле Пен - 23,41%. Більшість кандидатів, що не вийшли у другий тур, закликали своїх прихильників віддати голос за Еммануеля Макрона

Теми: ФранціяРосіяКитай
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