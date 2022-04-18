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Ле Пен после войны в Украине готова взаимодействовать с РФ, чтобы предотвратить ее альянс с Китаем

"Европейская правда"Понедельник, 18 апреля 2022, 17:42
Ле Пен после войны в Украине готова взаимодействовать с РФ, чтобы предотвратить ее альянс с Китаем
МАРИН ЛЕ ПЕН. ФОТО GETTY IMAGES

Кандидатка в президенты Франции от ультраправых Марин Ле Пен заявила, что, будь она президентом, она бы сотрудничала с Россией после войны в Украине, чтобы гарантировать, что Москва не создаст союз с Пекином.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает Politico.

Ле Пен, которая в воскресенье сойдется с действующим президентом Эммануэлем Макроном во втором туре выборов, утверждает, что она на стороне Украины в войне, потому что она является сторонницей национального суверенитета. Однако она - давняя поклонница президента России Владимира Путина и получала партийные ссуды от российского банка.

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"Нужно будет дипломатично, когда закончится война [в Украине], когда будет подписан мирный договор, попытаться избежать этой связи, которая рискует стать для нас наибольшей опасностью XXI века", – сказала Ле Пен о возможном альянсе России с Китаем.

Превращая свое давнее стремление к сближению с Москвой в новые геополитические термины, Ле Пен заявила: "Представьте себе... если мы позволим первому производителю сырья в мире — каким является Россия — [создать альянс] с первым заводом мира — а это Китай — и позволим им стать первым военным государством мира. Я считаю, что это потенциально большая опасность".

Лидер французских ультраправых давно хотела, чтобы Франция и Европа объединились с путинской Россией. В 2011 году она сказала российской ежедневной газете Коммерсант, что Франция и Россия имеют "общие цивилизационные и стратегические интересы", и заявила, что хочет выйти из интегрированной командной структуры НАТО.

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Ле Пен продолжает защищать незаконную аннексию Крыма Россией. "Крым никогда не был захвачен… в Крыму был референдум", – сказала она во время сегодняшнего интервью, назвав вторжение в Крым в 2014 году "кардинально отличным" от нынешнего российского вторжения в Украину.

Напомним, по итогам первого тура действующий президент Эммануэль Макрон набрал 27,6% голосов, Ле Пен – 23,41%. Большинство кандидатов, не вышедших во второй тур, призвали своих сторонников отдать голос за Эммануэля Макрона.

Темы: ФранцияРосcияКитай
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