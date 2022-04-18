Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Ле Пен после войны в Украине готова взаимодействовать с РФ, чтобы предотвратить ее альянс с Китаем

"Европейская правда"Понедельник, 18 апреля 2022, 17:42
МАРИН ЛЕ ПЕН. ФОТО GETTY IMAGES

Кандидатка в президенты Франции от ультраправых Марин Ле Пен заявила, что, будь она президентом, она бы сотрудничала с Россией после войны в Украине, чтобы гарантировать, что Москва не создаст союз с Пекином.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает Politico.

Ле Пен, которая в воскресенье сойдется с действующим президентом Эммануэлем Макроном во втором туре выборов, утверждает, что она на стороне Украины в войне, потому что она является сторонницей национального суверенитета. Однако она - давняя поклонница президента России Владимира Путина и получала партийные ссуды от российского банка.

"Нужно будет дипломатично, когда закончится война [в Украине], когда будет подписан мирный договор, попытаться избежать этой связи, которая рискует стать для нас наибольшей опасностью XXI века", – сказала Ле Пен о возможном альянсе России с Китаем.

Превращая свое давнее стремление к сближению с Москвой в новые геополитические термины, Ле Пен заявила: "Представьте себе... если мы позволим первому производителю сырья в мире — каким является Россия — [создать альянс] с первым заводом мира — а это Китай — и позволим им стать первым военным государством мира. Я считаю, что это потенциально большая опасность".

Лидер французских ультраправых давно хотела, чтобы Франция и Европа объединились с путинской Россией. В 2011 году она сказала российской ежедневной газете Коммерсант, что Франция и Россия имеют "общие цивилизационные и стратегические интересы", и заявила, что хочет выйти из интегрированной командной структуры НАТО.

Ле Пен продолжает защищать незаконную аннексию Крыма Россией. "Крым никогда не был захвачен… в Крыму был референдум", – сказала она во время сегодняшнего интервью, назвав вторжение в Крым в 2014 году "кардинально отличным" от нынешнего российского вторжения в Украину.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, по итогам первого тура действующий президент Эммануэль Макрон набрал 27,6% голосов, Ле Пен – 23,41%. Большинство кандидатов, не вышедших во второй тур, призвали своих сторонников отдать голос за Эммануэля Макрона.

Темы: ФранцияРосcияКитай
Главное сегодня

Джонсон предлагает так усилить Украину, чтобы РФ и не думала о вторжении

Утопленный "Нептунами" крейсер "Москва" шел захватывать Одессу – мать матроса

Зеленский наградил морпехов, защищающих Мариуполь

Россияне готовят "псевдореферендумы" на юге Украины, уже есть бюллетени – разведка

Украденные в Украине американские комбайны нашлись у Кадырова

ВСУ возобновили контроль над Марьинкой Донецкой области – сводка Генштаба

Все новости...
Франция
На Пасху в Париже сгорела церковь Московского патриархата
Марин Ле Пен за неделю до выборов обвинили в системной растрате средств ЕС
Выборы во Франции: кого поддерживают избиратели "бронзового призера" первого тура
Последние новости
03:11
СМИ: У Байдена готовят новый пакет военной помощи Украине на 800 млн долларов
02:48
Командир морпехов в Мариуполе предложил 2 варианта спасения города
02:17
Медведев заявил, что иностранцев не распространяется Женевская конвенция: "Подлежат денацификации"
01:42
Производитель дронов Switchblade передаст Украине 100 беспилотников
01:08
США и союзники обсудили послевоенные гарантии безопасности для Украины
00:56
Минус самолет и вертолет: ВСУ поразили девять целей россиян
00:43
Джонсон предлагает так усилить Украину, чтобы РФ и не думала о вторжении
00:26
Евро-0 и плохой день для автопрома РФ: экономические итоги
00:23
Россияне снова предлагают защитникам Мариуполя сдаться в плен
00:18
Две трети чехов поддерживают принятие украинских беженцев – опрос
Все новости...