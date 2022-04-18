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У Лукашенка пригрозили країнам Балтії і Польщі через вигадану "підготовку агресії"

"Європейська правда"Понеділок, 18 квітня 2022, 18:20

Держсекретар Радбезу Білорусі Александр Вольфович пригрозив Литві, Польщі та Латвії руйнуваннями, смертями і вибухами нібито через підготовку ними агресії проти Білорусі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Zerkalo.

За словами Вольфовича, у Польщі, Литві та Латвії збільшується кількість військових та озброєння, модернізується військова інфраструктура, великі кошти виділяються з бюджетів на оборонний сектор.

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Крім того, він заявив, що польоти закордонної військової авіації почастішали біля білоруських кордонів.

"Вони свою інфраструктуру приводять у відповідність незрозуміло чому, мабуть, розв'язанню, підготовці агресії. Думаю, простий народ, польський, литовський, бачить те, що відбувається сьогодні в Україні, які руйнування, яка трагедія, як гинуть звичайні люди на території України. 

Сподіваюся, він цього не захоче, тому що не вийде так, що вони розв'яжуть агресію щодо Білорусі і військові дії відбуватимуться лише у Білорусі. Ні, на їхній території теж будуть руйнування, загибель, вибухи, - заявив Вольфович.

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Між тим,  як повідомляла ЄП, рстанні пару тижнів різко змінили тональність заяв, що надходили з офіційного Мінська.

Вперше від початку російської агресії проти України білоруська влада почала надсилати сигнали, що суттєво відрізнялися від російських.

Читайте більше у статті: Нові сигнали від Лукашенка: як Білорусь намагається уникнути відповідальності за війну.

Теми: ЛукашенкоПольща
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