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У Лукашенко пригрозили странам Балтии и Польше из-за выдуманной "подготовки агрессии"

"Европейская правда"Понедельник, 18 апреля 2022, 18:20

Госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович пригрозил Литве, Польше и Латвии разрушениями, смертями и взрывами якобы из-за подготовки ими агрессии против Беларуси.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Zerkalo.

По словам Вольфовича, в Польше, Литве и Латвии увеличивается количество военных и вооружения, модернизируется военная инфраструктура, большие средства выделяются из бюджетов на оборонный сектор.

Кроме того, он заявил, что полеты зарубежной военной авиации участились у белорусских границ.

"Они свою инфраструктуру приводят в соответствие непонятно чему, наверное, развязыванию, подготовке агрессии. Думаю, простой народ, польский, литовский, видит то, что происходит сегодня в Украине, какие разрушения, какая трагедия, как гибнут простые люди на территории Украины.

Надеюсь, он этого не захочет, потому что не получится так, что они развяжут агрессию по отношению к Беларуси и военные действия будут проходить только в Беларуси. Нет, на их территории тоже будут разрушения, гибель, взрывы", – заявил Вольфович.

Темы: ЛукашенкоПольша
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