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У Маріуполі росіяни намагаються провести "рублеву окупацію" – центр при РНБО

Катерина ТищенкоПонеділок, 18 квітня 2022, 18:37

У Маріуполі російські окупанти схиляють місцеве населення до співпраці, обіцяючи виплатити компенсацію за зруйноване житло в рублях.

Джерело: Центр протидії дезінформації при РНБО України

Дослівно: "Не співпрацюйте з окупантами. Компенсацію виплачують лише тим, хто отримує фейкові документи від загарбників. Наступним кроком стане примусова відмова від громадянства України".

Деталі: Пропагандистські медіа РФ повідомляють, що мешканцям Маріуполя оформлюють документи для пересування, тут же вони можуть подати заявку про відшкодування свого зруйнованого житла для подальшої компенсації. Черги нібито багатотисячні.

"Щоправда на світлинах – не більше 20 людей біля якогось приміщення з окупантською символікою. Невідповідність слів фактам пропагандистська машина РФ виправдовує тим, що "вже просто робочий день завершився і люди розходяться"", - зазначили в РНБО.

Там заявили, що в такий спосіб ворог намагається провести "рублеву окупацію" тимчасово загарбаних територій, щоб потім ізолювати населення за прикладом ОРДЛО.

Теми: МаріупольокупаціягрошіРНБО
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