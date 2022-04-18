В Мариуполе россияне пытаются провести "рублевую оккупацию" – центр при СНБО

В Мариуполе российские оккупанты склоняют местное население к сотрудничеству, обещая выплатить компенсацию за разрушенное жилье в рублях.

Источник: Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины

Дословно: "Не сотрудничайте с оккупантами. Компенсацию выплачивают только тем, кто получает фейковые документы от захватчиков. Следующим шагом станет принудительный отказ от гражданства Украины".

Детали: Пропагандистские медиа РФ сообщают, что жителям Мариуполя оформляют документы для передвижения, здесь же они могут подать заявку о возмещении своего разрушенного жилья для дальнейшей компенсации. Очереди якобы многотысячные.

"Правда, на фотографиях – не более 20 человек возле какого-то помещения с оккупантской символикой. Несоответствие слов фактам пропагандистская машина РФ оправдывает тем, что "уже просто рабочий день закончился и люди расходятся"", - отметили в СНБО.

Там заявили, что таким образом враг пытается провести "рублевую оккупацию" временно захваченных территорий, чтобы затем изолировать население по примеру ОРДЛО.