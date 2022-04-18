Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Мариуполе россияне пытаются провести "рублевую оккупацию" – центр при СНБО

Катерина ТищенкоПонедельник, 18 апреля 2022, 18:37

В Мариуполе российские оккупанты склоняют местное население к сотрудничеству, обещая выплатить компенсацию за разрушенное жилье в рублях.

Источник: Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины

Дословно: "Не сотрудничайте с оккупантами. Компенсацию выплачивают только тем, кто получает фейковые документы от захватчиков. Следующим шагом станет принудительный отказ от гражданства Украины".

Реклама:

Детали: Пропагандистские медиа РФ сообщают, что жителям Мариуполя оформляют документы для передвижения, здесь же они могут подать заявку о возмещении своего разрушенного жилья для дальнейшей компенсации. Очереди якобы многотысячные.

"Правда, на фотографиях – не более 20 человек возле какого-то помещения с оккупантской символикой. Несоответствие слов фактам пропагандистская машина РФ оправдывает тем, что "уже просто рабочий день закончился и люди расходятся"", - отметили в СНБО.

Там заявили, что таким образом враг пытается провести "рублевую оккупацию" временно захваченных территорий, чтобы затем изолировать население по примеру ОРДЛО.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: МариупольоккупацияденьгиСНБО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Все новости...
Мариуполь
500 дней в плену: на Майдане провели акцию в поддержку защитников Мариуполя
Андрющенко: В Мариуполе сработала ПВО
Оккупанты планируют завезти в захваченный Мариуполь 300 тысяч россиян – ЦНС
Последние новости
14:59
Пять энергоблоков ТЭС остановили на ремонт – "Укрэнерго"
14:57
Известному японскому волонтеру Фуминори запрещали собирать деньги возле ТЦ в Харькове: мэр отреагировал
14:56
Более 500 российских танков уничтожили СБУ за год
14:45
Минцифры запустило закрытое тестирование программы электронной регистрации бизнеса иностранцами
14:37
Как в конце марта: в Киеве зафиксировали новый температурный рекорд
14:28
Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем
14:22
Финансирование театров в Харькове в следующем году сократится вдвое – ОВА
14:21
Погода как в марте: в Киеве зафиксировали температурный рекорд
14:14
В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию
14:10
В Сухопутных войсках сообщили, как можно выбрать конкретную бригаду и профессию для службы
Все новости...
Реклама: