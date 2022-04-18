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Україна очікує на початок роботи нового посла США "якомога швидше"

"Європейська правда"Понеділок, 18 квітня 2022, 19:09

Україна очікує, що повноцінна діяльність нового посла США розпочнеться якнайшвидше для посилення координації між державами під час війни.

Про це, як пише "Європейська правда", розповів у ефірі телемарафону у понеділок заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга.

"Під час останнього спілкування з президентом США Джо Байденом президент України підтвердив надання агремана на призначення посла США. Ми очікуємо, що повноцінна діяльність розпочнеться якнайшвидше. Будь-яка присутність посольств посилює координацію, яка нам потрібна сьогодні", - цитує Сибігу агентство "Інтерфакс-Україна".

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Нагадаємо, на початку лютого Україна отримала запит Сполучених Штатів на призначення Бріджит Брінк послом США в Україні, і МЗС запустило відповідну процедуру узгодження її кандидатури.

Про те, ким є ця дипломатка та чого чекати у двосторонніх відносинах після її призначення, читайте в статті Посол з грузинською відмовою: хто така Бріджит Брінк, яка очолить дипмісію США в Україні.

Теми: СШАдипломатичні відносини
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