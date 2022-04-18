Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна очікує на початок роботи нового посла США "якомога швидше"

"Європейська правда"Понеділок, 18 квітня 2022, 19:09

Україна очікує, що повноцінна діяльність нового посла США розпочнеться якнайшвидше для посилення координації між державами під час війни.

Про це, як пише "Європейська правда", розповів у ефірі телемарафону у понеділок заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга.

"Під час останнього спілкування з президентом США Джо Байденом президент України підтвердив надання агремана на призначення посла США. Ми очікуємо, що повноцінна діяльність розпочнеться якнайшвидше. Будь-яка присутність посольств посилює координацію, яка нам потрібна сьогодні", - цитує Сибігу агентство "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, на початку лютого Україна отримала запит Сполучених Штатів на призначення Бріджит Брінк послом США в Україні, і МЗС запустило відповідну процедуру узгодження її кандидатури.

Про те, ким є ця дипломатка та чого чекати у двосторонніх відносинах після її призначення, читайте в статті Посол з грузинською відмовою: хто така Бріджит Брінк, яка очолить дипмісію США в Україні.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: СШАдипломатичні відносини
Головне сьогодні

Командир морпіхів у Маріуполі запропонував 2 варіанти порятунку міста

Медведєв заявив, що на іноземців не поширюється Женевська конвенція: "Підлягають денацифікації"

Джонсон пропонує так посилити Україну, щоб РФ і не думала про вторгнення

Потоплений "Нептунами" крейсер "Москва" йшов захоплювати Одесу – мати матроса

Зеленський нагородив морпіхів, які боронять Маріуполь

Росіяни готують "псевдореферендуми" на півдні України, вже є бюлетені – розвідка

Усі новини...
США
Goldman Sachs оцінює ймовірність рецесії в США протягом найближчих двох років у 35%
Байдену рекомендують призначити відповідального за допомогу Україні
Армія США вже використовує уроки війни в Україні в тренуваннях
Останні новини
03:50
Байден не знає, чи поїде він в Україну
03:11
ЗМІ: У Байдена готують новий пакет військової допомоги Україні на 800 млн доларів
02:48
Командир морпіхів у Маріуполі запропонував 2 варіанти порятунку міста
02:17
Медведєв заявив, що на іноземців не поширюється Женевська конвенція: "Підлягають денацифікації"
01:42
Виробник дронів Switchblade передасть Україні 100 безпілотників
01:08
США та союзники обговорили післявоєнні гарантії безпеки для України
00:56
Мінус літак і вертоліт: ЗСУ вразили дев'ять цілей росіян
00:43
Джонсон пропонує так посилити Україну, щоб РФ і не думала про вторгнення
00:26
"Євро-0" та поганий день для автопрому РФ: економічні підсумки
00:23
Росіяни знову пропонують захисникам Маріуполя здатися в полон
Усі новини...