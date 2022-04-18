Україна очікує на початок роботи нового посла США "якомога швидше"

Україна очікує, що повноцінна діяльність нового посла США розпочнеться якнайшвидше для посилення координації між державами під час війни.

Про це, як пише "Європейська правда", розповів у ефірі телемарафону у понеділок заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга.

"Під час останнього спілкування з президентом США Джо Байденом президент України підтвердив надання агремана на призначення посла США. Ми очікуємо, що повноцінна діяльність розпочнеться якнайшвидше. Будь-яка присутність посольств посилює координацію, яка нам потрібна сьогодні", - цитує Сибігу агентство "Інтерфакс-Україна".

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Нагадаємо, на початку лютого Україна отримала запит Сполучених Штатів на призначення Бріджит Брінк послом США в Україні, і МЗС запустило відповідну процедуру узгодження її кандидатури.

Про те, ким є ця дипломатка та чого чекати у двосторонніх відносинах після її призначення, читайте в статті Посол з грузинською відмовою: хто така Бріджит Брінк, яка очолить дипмісію США в Україні.