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Украина ожидает начала работы нового посла США "как можно быстрее"

"Европейская правда"Понедельник, 18 апреля 2022, 19:09

Украина ожидает, что полноценная деятельность нового посла США начнется как можно быстрее для усиления координации между государствами во время войны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", рассказал в эфире телемарафона в понедельник заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига.

"Во время последнего общения с президентом США Джо Байденом президент Украины подтвердил предоставление агремана на назначение посла США. Мы ожидаем, что полноценная деятельность начнется как можно быстрее. Любое присутствие посольств усиливает координацию, которая нам нужна сегодня", - цитирует Сибигу агентство "Интерфакс- Украина".

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Напомним, в начале февраля Украина получила запрос Соединенных Штатов на назначение Бриджит Бринк послом США в Украине, и МИД запустил соответствующую процедуру согласования ее кандидатуры.

О том, кем является эта дипломатка и чего ждать в двусторонних отношениях после ее назначения, читайте в статье Посол с грузинским отказом: кто такая Бриджит Бринк, которая возглавит дипмиссию США в Украине.

Темы: СШАдипломатические отношения
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