Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Канада розгорне у Європі польовий госпіталь для лікування українців

Понеділок, 18 квітня 2022, 19:48

Канада найближчим часом планує розгорнути у Європі військовий госпіталь для надання медичної допомоги українцям.

Про це розповів міністр міжнародного розвитку Канади Харджит Саджан, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

"Ми спілкуємося із Червоним Хрестом стосовно того, що потрібно. Ми були готові розгорнути великий польовий госпіталь. З'ясувалося, що потреби у всьому госпіталі немає, тому розгорнуть його окремі елементи", - розповів він в ефірі телеканалу СВС.

Реклама:

Міністр наголосив, що такі проєкти потребують значної координації між численними партнерами.

"Питання ж не лише в тому, аби мати необхідне обладнання, важливо забезпечити, щоб були потрібні люди", - уточнив Саджан.

Він зазначив, що наразі визначається точне місце розташування майбутнього госпіталю, а також додав, що в східній Європі вже працює команда міністерства міжнародного розвитку Канади, яка шукає способи подальшої гуманітарної підтримки.

ВІДЕО ДНЯ

"Виконується величезна робота, але й потреби - величезні, з огляду на масові злочини, що чиняться в Україні", - підсумував Харджит Саджан.

Нагадаємо, раніше Канада вирішила відправити у Польщу близько 150 військових для того, щоб допомогти польським колегам приймати біженців з України; до місії включать україномовних канадців. 

Теми: КанадавійнаЄС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

Усі новини...
Канада
ДТП з українцями в Італії: МЗС каже про чотирьох ушпиталених у важкому стані
Україна і Канада розпочали переговори про безпекові гарантії
Росіяни поставили ультиматум Канаді через арештований "Руслан"
Останні новини
18:03
Біля станції метро "Деміївська" просів ґрунт
17:56
На Миколаївщині авто підірвалося на міні – чоловіки їхали по дрова
17:38
У Києві відновили рух ділянкою кільцевої дороги
17:22
Росія активізувала ДРГ на Сумщині та Харківщині
17:05
У Росії ціни на яйця від початку року зросли на 42%
16:49
Фіцо хоче зняття санкцій зі словацького бізнесмена, пов’язаного з пропутінськими "Нічними вовками"
16:31
фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі
16:18
ФОТОУ США під час риболовлі виявили корабель, який затонув майже 150 років тому
16:07
фотоРекострукція Нотр-Даму: на відновлений шпиль повернули традиційного золотого півня
15:52
СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело
Усі новини...
Реклама: