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Канада розгорне у Європі польовий госпіталь для лікування українців

Понеділок, 18 квітня 2022, 19:48

Канада найближчим часом планує розгорнути у Європі військовий госпіталь для надання медичної допомоги українцям.

Про це розповів міністр міжнародного розвитку Канади Харджит Саджан, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

"Ми спілкуємося із Червоним Хрестом стосовно того, що потрібно. Ми були готові розгорнути великий польовий госпіталь. З'ясувалося, що потреби у всьому госпіталі немає, тому розгорнуть його окремі елементи", - розповів він в ефірі телеканалу СВС.

Міністр наголосив, що такі проєкти потребують значної координації між численними партнерами.

"Питання ж не лише в тому, аби мати необхідне обладнання, важливо забезпечити, щоб були потрібні люди", - уточнив Саджан.

Він зазначив, що наразі визначається точне місце розташування майбутнього госпіталю, а також додав, що в східній Європі вже працює команда міністерства міжнародного розвитку Канади, яка шукає способи подальшої гуманітарної підтримки.

"Виконується величезна робота, але й потреби - величезні, з огляду на масові злочини, що чиняться в Україні", - підсумував Харджит Саджан.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, раніше Канада вирішила відправити у Польщу близько 150 військових для того, щоб допомогти польським колегам приймати біженців з України; до місії включать україномовних канадців. 

Теми: КанадавійнаЄС
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