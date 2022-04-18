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Канада развернет в Европе полевой госпиталь для лечения украинцев

Понедельник, 18 апреля 2022, 19:48

Канада в ближайшее время планирует развернуть в Европе военный госпиталь для оказания медицинской помощи украинцам.

Об этом рассказал министр международного развития Канады Харджит Саджан, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

"Мы общаемся с Красным Крестом по поводу того, что нужно. Мы были готовы развернуть большой полевой госпиталь. Выяснилось, что нужды во всем госпитале нет, поэтому развернут его отдельные элементы", - рассказал он в эфире телеканала СВС.

Министр подчеркнул, что такие проекты нуждаются в значительной координации между многочисленными партнерами.

"Вопрос же не только в том, чтобы иметь необходимое оборудование, важно обеспечить, чтобы были нужны люди", - уточнил Саджан.

Он отметил, что в настоящее время определяется точное месторасположение будущего госпиталя, а также добавил, что в восточной Европе уже работает команда министерства международного развития Канады, которая ищет способы дальнейшей гуманитарной поддержки.

"Выполняется огромная работа, но и потребности - огромные, учитывая массовые преступления, совершаемые в Украине", - подытожил Харджит Саджан.

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Напомним, ранее Канада решила отправить в Польшу около 150 военных, чтобы помочь польским коллегам принимать беженцев из Украины; в миссию включат украиноязычных канадцев.

Темы: КанадавойнаЕС
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