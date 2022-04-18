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США оцінили кількість російських військ на півдні та сході України

Понеділок, 18 квітня 2022, 20:01

За оцінками США, з кінця минулого тижня Росія додала ще 11 батальйонних тактичних груп (БТГр) до своїх сил на сході та півдні України, внаслідок чого загальна кількість російських БТГр досягла 76.

Джерело: високопоставлений представник Міністерства оборони США, цитує чиновника CNN

Пряма мова: "Вони збільшили свої можливості всередині України".

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Деталі: Всі російські сухопутні сили нині зосереджені на сході та півдні України, але, за словами чиновника, США не можуть точно визначити, як вони розподілені.

Між тим, США вже направили в регіон чотири рейси безпекової підтримки України з нового раунду допомоги, санкціонованої президентом США Джо Байденом на суму 800 мільйонів доларів, зазначив чиновник.

За його словами, ще один рейс має прибути "протягом наступних 24 годин".

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Жодних подробиць про те, яке обладнання було на рейсах, він не надав.

Як відомо, у НАТО вважають, що друга стадія війни в Україні буде зосереджена на сході та півдні, матиме більш широкий фронт і буде більш кривавою.

Теми: СШАРосіявійна
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