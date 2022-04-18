Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

США оцінили кількість російських військ на півдні та сході України

Понеділок, 18 квітня 2022, 20:01

За оцінками США, з кінця минулого тижня Росія додала ще 11 батальйонних тактичних груп (БТГр) до своїх сил на сході та півдні України, внаслідок чого загальна кількість російських БТГр досягла 76.

Джерело: високопоставлений представник Міністерства оборони США, цитує чиновника CNN

Пряма мова: "Вони збільшили свої можливості всередині України".

Деталі: Всі російські сухопутні сили нині зосереджені на сході та півдні України, але, за словами чиновника, США не можуть точно визначити, як вони розподілені.

Між тим, США вже направили в регіон чотири рейси безпекової підтримки України з нового раунду допомоги, санкціонованої президентом США Джо Байденом на суму 800 мільйонів доларів, зазначив чиновник.

За його словами, ще один рейс має прибути "протягом наступних 24 годин".

Жодних подробиць про те, яке обладнання було на рейсах, він не надав.

ВІДЕО ДНЯ

Як відомо, у НАТО вважають, що друга стадія війни в Україні буде зосереджена на сході та півдні, матиме більш широкий фронт і буде більш кривавою.

Теми: СШАРосіявійна
Головне сьогодні

Джонсон пропонує так посилити Україну, щоб РФ і не думала про вторгнення

Потоплений "Нептунами" крейсер "Москва" йшов захоплювати Одесу – мати матроса

Зеленський нагородив морпіхів, які боронять Маріуполь

Росіяни готують "псевдореферендуми" на півдні України, вже є бюлетені – розвідка

Вкрадені в Україні американські комбайни знайшлися у Кадирова

ЗСУ відновили контроль над Мар’їнкою на Донеччині – зведення Генштабу

Усі новини...
США
Україна очікує на початок роботи нового посла США "якомога швидше"
Goldman Sachs оцінює ймовірність рецесії в США протягом найближчих двох років у 35%
Байдену рекомендують призначити відповідального за допомогу Україні
Останні новини
02:48
Командир морпіхів у Маріуполі запропонував 2 варіанти порятунку міста
02:17
Медведєв заявив, що на іноземців не поширюється Женевська конвенція: "Підлягають денацифікації"
01:42
Виробник дронів Switchblade передасть Україні 100 безпілотників
01:08
США та союзники обговорили післявоєнні гарантії безпеки для України
00:56
Мінус літак і вертоліт: ЗСУ вразили дев'ять цілей росіян
00:43
Джонсон пропонує так посилити Україну, щоб РФ і не думала про вторгнення
00:26
"Євро-0" та поганий день для автопрому РФ: економічні підсумки
00:23
Росіяни знову пропонують захисникам Маріуполя здатися в полон
00:18
Дві третини чехів підтримують прийняття українських біженців – опитування
23:57
Потоплений "Нептунами" крейсер "Москва" йшов захоплювати Одесу – мати матроса
Усі новини...