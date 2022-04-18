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США оценили количество российских войск на юге и востоке Украины

Понедельник, 18 апреля 2022, 20:01

По оценкам США, с конца прошлой недели Россия добавила еще 11 батальонных тактических групп (БТГр) в свои силы на востоке и юге Украины, в результате чего общее количество российских БТГр достигло 76.

Источник: высокопоставленный представитель Министерства обороны США, цитирует чиновника CNN.

Прямая речь: "Они увеличили свои возможности внутри Украины". 

Детали: Все российские сухопутные силы сосредоточены на востоке и юге Украины, но, по словам чиновника, США не могут точно определить, как они распределены.

Между тем, США уже направили в регион четыре рейса c поддержкой в сфере безопасности Украины из нового раунда помощи, санкционированной президентом США Джо Байденом на сумму 800 миллионов долларов, отметил чиновник.

По его словам, еще один рейс должен прибыть "в течение следующих 24 часов".

Никаких подробностей о том, какое оборудование было на рейсах, он не предоставил.

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Как известно, в НАТО считают, что вторая стадия войны в Украине будет сосредоточена на востоке и на юге, будет иметь более широкий фронт и будет более кровавой.

Темы: СШАРосcиявойна
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