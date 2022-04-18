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Батьки моряків знищеної "Москви" шукають своїх "зниклих" синів

Понеділок, 18 квітня 2022, 20:22

Жителька Криму Юлія Цивова розповіла, що її 19-річний син Андрій служив на флоті як матрос термінової служби і після краху крейсера "Москва" перебуває у списку зниклих безвісти. Мати 20-річного матроса Микити Сиромясова Олеся Дубініна, яка мешкає в Севастополі, також не може знайти сина.

Джерело: BBC

Деталі: Міноборони Росії досі не коментує дані щодо можливих жертв після потоплення флагманського крейсера Чорноморського флоту.

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Пряма мова матері "зниклого" матроса Юлії Цивової: Вони (військові) говорили, що немає його (на місці бойових дій). "Цього не може бути, що він там", - сказали вони мені. Але це якісь формулювання військкомату... Я їм говорю: чому там вони? А вони: "Та не може бути!" Сказали, що не може бути, щоб строковики були на тому кораблі... Я кажу, ну як не може, якщо я знаю, що вони туди плавають! Вони прийдуть на тиждень (в порт окупованого Росією Севастополя), постоять і знову йдуть у море".

Деталі: Видання BBC надіслало до російського Міноборони запит із проханням прокоментувати інформацію про списки зниклих безвісти, а також перебування Андрія Цивова та інших військовослужбовців строкової служби на борту "Москви". Відповіді на запит ще немає.

Деталі: Користувачка ВКонтакте Уляна Тарасова у неділю також повідомила, що її син зник безвісти на крейсері "Москва". Мати матроса строкової служби Микити Сиромясова Олеся Дубініна дізналася про те, що крейсер "Москва" горить із соцмереж. З офіційних повідомлень випливало, що екіпаж евакуйовано, і Дубиніна не хвилювалася. Але пізніше виявилося, що він також "зник безвісти".

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