Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Батьки моряків знищеної "Москви" шукають своїх "зниклих" синів

Понеділок, 18 квітня 2022, 20:22

Жителька Криму Юлія Цивова розповіла, що її 19-річний син Андрій служив на флоті як матрос термінової служби і після краху крейсера "Москва" перебуває у списку зниклих безвісти. Мати 20-річного матроса Микити Сиромясова Олеся Дубініна, яка мешкає в Севастополі, також не може знайти сина.

Джерело: BBC

Деталі: Міноборони Росії досі не коментує дані щодо можливих жертв після потоплення флагманського крейсера Чорноморського флоту.

Пряма мова матері "зниклого" матроса Юлії Цивової: Вони (військові) говорили, що немає його (на місці бойових дій). "Цього не може бути, що він там", - сказали вони мені. Але це якісь формулювання військкомату... Я їм говорю: чому там вони? А вони: "Та не може бути!" Сказали, що не може бути, щоб строковики були на тому кораблі... Я кажу, ну як не може, якщо я знаю, що вони туди плавають! Вони прийдуть на тиждень (в порт окупованого Росією Севастополя), постоять і знову йдуть у море".

Деталі: Видання BBC надіслало до російського Міноборони запит із проханням прокоментувати інформацію про списки зниклих безвісти, а також перебування Андрія Цивова та інших військовослужбовців строкової служби на борту "Москви". Відповіді на запит ще немає.

Деталі: Користувачка ВКонтакте Уляна Тарасова у неділю також повідомила, що її син зник безвісти на крейсері "Москва". Мати матроса строкової служби Микити Сиромясова Олеся Дубініна дізналася про те, що крейсер "Москва" горить із соцмереж. З офіційних повідомлень випливало, що екіпаж евакуйовано, і Дубиніна не хвилювалася. Але пізніше виявилося, що він також "зник безвісти".

Головне сьогодні

Командир морпіхів у Маріуполі запропонував 2 варіанти порятунку міста

Медведєв заявив, що на іноземців не поширюється Женевська конвенція: "Підлягають денацифікації"

Джонсон пропонує так посилити Україну, щоб РФ і не думала про вторгнення

Потоплений "Нептунами" крейсер "Москва" йшов захоплювати Одесу – мати матроса

Зеленський нагородив морпіхів, які боронять Маріуполь

Росіяни готують "псевдореферендуми" на півдні України, вже є бюлетені – розвідка

Усі новини...
Останні новини
04:37
Між МАГАТЕ та ЧАЕС відновили прямий зв'язок
03:50
Байден не знає, чи поїде він в Україну
03:11
ЗМІ: У Байдена готують новий пакет військової допомоги Україні на 800 млн доларів
02:48
Командир морпіхів у Маріуполі запропонував 2 варіанти порятунку міста
02:17
Медведєв заявив, що на іноземців не поширюється Женевська конвенція: "Підлягають денацифікації"
01:42
Виробник дронів Switchblade передасть Україні 100 безпілотників
01:08
США та союзники обговорили післявоєнні гарантії безпеки для України
00:56
Мінус літак і вертоліт: ЗСУ вразили дев'ять цілей росіян
00:43
Джонсон пропонує так посилити Україну, щоб РФ і не думала про вторгнення
00:26
"Євро-0" та поганий день для автопрому РФ: економічні підсумки
Усі новини...