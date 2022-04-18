Родители моряков уничтоженной "Москвы" ищут своих "пропавших" сыновей

Жительница Крыма Юлия Цывова рассказала, что ее 19-летний сын Андрей служил на флоте как матрос срочной службы и после крушения крейсера "Москва" числится в списке пропавших без вести. Мать 20-летнего матроса Никиты Сыромясова Олеся Дубинина, которая живет в Севастополе, также не может найти сына.

Источник: BBC

Деталі: Минобороны России до сих пор не комментирует данные о возможных жертвах после потопления флагманского крейсера Черноморского флота.

Прямая речь матери "пропавшего" матроса Юлии Цывовой: Они (военные) говорили, что нет его (на месте боевых действий). "Девушка, этого не может быть, что он там", - сказали они мне. Но это какие-то формулировки военкомата… Я им говорю: почему там они? А они: "Да не может быть!" Сказали, что не может быть, чтобы срочники были на том корабле… Я говорю, ну как не может, если я знаю, что они туда плавают! Они придут на недельку (в порт оккупированного Россией Севастополя), постоят и опять уходят в море".

Издание BBC направило в российское Минобороны запрос с просьбой прокомментировать информацию о списках пропавших без вести, а также нахождении Андрея Цывова и других военнослужащих срочной службы на борту "Москвы". Ответа на запрос до сих пор нет.

К нам вышел заместитель командира. Вышел и объяснил, что ищут. Что проходит операция по поиску детей. Не знаю. Там еще были какие-то корабли - где они, что они? В списках без вести пропавших (плачет).

Детали: Пользовательница ВКонтакте Ульяна Тарасова в воскресенье также сообщила, что ее сын пропал без вести на крейсере "Москва". Мать матроса срочной службы Никиты Сыромясова Олеся Дубинина узнала о том, что крейсер "Москва" горит, из соцсетей. Из официальных сообщений следовало, что экипаж эвакуирован, и Дубынина не волновалась. Но позже оказалось, что он также "пропал без вести".