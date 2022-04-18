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ЄС виступив з заявою через інтенсивні ракетні удари РФ по Україні

Понеділок, 18 квітня 2022, 20:47

ЄС засуджує безладні та незаконні обстріли цивільних осіб та цивільної інфраструктури російськими збройними силами в Україні в останні дні.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у заяві глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля у понеділок.

Боррель відзначає, що Україна зазнає найінтенсивніших ракетних ударів з боку Російської Федерації за останні кілька тижнів. 

"Це включає особливо сильні удари останніми днями на сході та півдні України, особливо у Луганській області України, у Сєвєродонецьку, Лисичанську та Попасній", - наголошує Боррель.

 Великі міста, у тому числі Харків, продовжують зазнавати невибіркових нападів, що, за його словами, призводить до подальшого руйнування життя мирних жителів та руйнування інфраструктури. 

"Напади на Львів та інші міста на заході України показують, що жодна частина країни не застрахована від безглуздого удару Кремля", - йдеться у заяві.

ЄС активно підтримує роботу Міжнародного кримінального суду та заходи щодо забезпечення відповідальності за порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права. 

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"За військові злочини не може бути безкарності", - заявляє Боррель.

ЄС високо оцінює силу, мужність та стійкість українського народу у протистоянні російській агресії та твердо солідарний з ним, у тому числі підтримуючи постачання військової техніки.

Росія має негайно та беззастережно припинити бойові дії та вивести всі сили та військову техніку з території України, йдеться у заяві.

Як повідомлялося, у понеділок Генштаб ЗСУ фіксує ознаки початку наступальної операції на сході України з боку російських окупантів.

Теми: ЄСРосія
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